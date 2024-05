Lo que necesitas saber: Una figura eterna del rock alternativo y de la música... Estos son algunos discos producidos por Steve Albini para entender su legado.

Para muchos, fue uno de los creativos que marcó la historia del rock alternativo. También fue uno de los pocos artistas que, como productor, reafirmó los ideales de lo que significa ir en contra de la industria. Eso y más era Steve Albini, quien creció como un amante del punk rock, se forjó en el periodismo y se convirtió en leyenda de la producción musical.

Aunque bueno, en realidad a él no le agradaba ni tantito que lo llamaran ‘productor’… Mejor dicho, consideraba que su trabajo era el de un ingeniero de grabación más que otra cosa. Y en ese sentido, buscó no llevarse más crédito del que creía que le correspondía.

Steve Albino en su reconocido Electrical Audio Studio. Foto: Getty.

Los artistas –algunos más reconocidos y otros no tanto– lo buscaban porque sabían que era un auténtico clavado de priorizar la música y la esencia de las bandas lejos de la imposición de las disqueras. Pero Steve Albini no abrazaba tanto ese ideal que algunos tenían de él mismo como leyenda; él se consideraba más un trabajador al que contrataban para la grabación de un material discográfico.

Aunado a eso, se conocía su tendencia por no cobrar regalías y solo poner una tarifa fija para quien quisiera grabar en su estudio. Si podías pagar, estabas dentro. Además Albini, entre sus diversas maneras de ir contra la corriente, se negaba a cobrar porcentajes por las ventas de los discos, considerando que no era ético.

Era un crítico total de la industria musical, de esos outsiders que han ido desapareciendo en realidad. No por nada Dave Grohl, de la manera más curiosa y amistosa, lo señaló en algún documental como un artista brillante gracias a su cualidad de ‘imbécil cínico’. Y todo eso lo podemos traducir en otros términos como una seña de autenticidad.

Steve Albini durante un show con su banda Shellac. Foto: Getty.

Justo como lo queremos recordar: como una de las mentes que dio sentido a nuestras vidas con un sinfín de discos de bandas como Nirvana, The Breeders, Pixies o PJ Harvey, siempre a través de la autenticidad. Aquí repasamos algunos de los discos más icónicos producidos –o mejor dicho, grabados– por Steve Albini.

7 discos producidos por Steve Albini (primero los más populares)

Surfer Rosa – Pixies

Es un caso bastante particular, porque es bien sabido que a Steve Albini nunca le gustó del todo lo que hacían los Pixies. “Realmente nunca me gustó su música de la forma en que me gustaba la música de mis bandas favoritas… Realmente nunca llegué a ese nivel de interés con los Pixies“, dijo en declaraciones para el libro Fool the World.

Sin embargo, aunque no conectaba con su música propiamente, Steve respetaba a la banda en el aspecto de que eran cuatro personas con poca teoría musica y estilismo, pero que tenían muchas ganas de crear.

“Las personas que aprendieron a tocar por sí mismas tenían una ventaja porque no estarían imitando… Estaban haciendo música a lo largo de líneas no convencionales en parte por ignorancia, pero me refiero a ‘ignorancia’ en un sentido halagador“. Aquí les contamos la historia del Surfer Rosa de Pixies.

Pod – The Breeders

Y ya que hablamos de los Pixies… Se sabe que Kim Deal no salió de la mejor manera de Pixies, sobre todo por las constantes fricciones y el protagonismo exacerbado de Black Francis que no permitía que los demás integrantes aportaran más creativamente hablando.

Pero Deal no se quedó con los brazos cruzados. Salió de la banda y de inmediato se juntó con Tanya Donelly de Throwing Muses (banda que salió de gira con Pixies en el pasado) para formar The Breeders. Kim, por otro lado, ya conocía la forma de trabajo y las condiciones que Steve Albini pedía para grabar…

Como dijimos antes, Albini no era fan de la música de Pixies, pero siempre tuvo esa sensación de que Kim era una genio poco valorada. Así que verla en su propia banda ciertamente debió ser un incentivo importante.

También Steve Albini aportó la idea de reclutar a Britt Walford de Slint como baterista, solo que este último pidió usar el pseudónimo de ‘Shannon Doughton’ para no acaparar su trabajo principal con los ya mencionados Slint.

In Utero – Nirvana

Surfer Rosa de Pixies y Pod de The Breeders comparten algo más que solo a Kim Deal como integrante de cada banda. Kurt Cobain tenía a esas dos producciones entre sus álbumes favoritos de toda la vida… Así que no es extraño suponer por qué el líder de Nirvana quiso trabajar con Steve Albini, quien eventualmente produjo In Utero para la legendaria banda de grunge.

Tampoco es que Kurt y Steve fueran desconocidos entre ellos. Como el propio Albini menciona en una entrevista con Louder, ambos crecieron en el mismo círculo underground y tenían amigos en común antes de que Nirvana se convirtiera en el fenómeno que fue. Y luego del éxito comercial de Nevermind, Cobain quería volver a sentir esa libertad de hacer buen ruido.

Por ello, para In Utero, Kurt contactó a Albini y empezaron a intercambiar puntos de vista sobre lo que trabajarían. Por un lado, Steve, un conocido crítico de la industria musical más corporativa, mandó una carta explicándole a la Nirvana cuáles eran sus convicciones, ideales y formas de trabajar.

“Sólo estoy interesado en trabajar en discos que reflejen legítimamente la percepción que la banda tiene de su música y su existencia… Si se comprometen con eso como principio de la metodología de grabación, entonces me romperé el trasero por ustedes“, decía la carta de Steve Albini según Louder.

Kurt Cobain, hastiado por la atención mediática y con ganas de crear algo rompiera con la expectativa de la disquera, encontró en el productor de Chicago a un ‘alma gemela’ que impulsaría esa libertad creativa y que además recrearía este sonido y proceso de grabación que precisamente a Cobain le encantaba de los ya mencionados Surfer Rosa y Pod.

El resultado de la alianza Nirvana-Steve Albini fue In Utero, un disco ruidoso, distorsionado, sombrío y sensacional que enalteció el lado más crudo del grunge…. Y que para los miembros de Nirvana, también significó el disco más puro, real y natural que hubieran grabado. Sí, todo eso, de alguna manera gracias a Steve Albini.

Rid Of Me – PJ Harvey

No podemos hablar de discos producidos por Steve Albini sin dejar de mencionar a uno que es una de sus notas más altas… Se sabe que al productor le había gustado Dry, el primer disco de PJ Harvey, porque el sonido era lo más cercano a lo que uno podía escuchar en los conciertos de la banda. Entonces, ¿qué buscaba la artista británica contrarando a Albini?

“Sólo querían una presentación un poco más dramática. Porque gran parte de la música esta vez tuvo grandes cambios dinámicos donde pasaría de tranquila y de mal humor a grandilocuente, las secciones dinámicas más grandes. Querían sacar provecho de eso”, dijo Steve en una entrevista con Spin Magazine.

El disco recibió la aclamación de la crítica, pero aunque no lo crean, Albini sí recibió algunas críticas por la producción cruda y las capas de sonido que, según algunos, enterraban la voz de Harvey. Sin embargo, esos detallitos solo alimentaron el legado para el álbum, la artista y el productor, a quien ciertamente poco le importaron esos señalamientos.

24 Hour Revenge Therapy – Jawbreaker

Entre 1993 y 1994, Steve Albini se encontraba –según sus palabras– grabando a más de 100 bandas. Y entre todas esas bandas, había una que estaba haciendo ruido en la escena del punk rock… Sí, nos referimos a Jawbreaker.

La energía punk de la banda llamó la atención de Steve y fue esa misma cualidad punky la que permitió que el disco se grabara de un periodo muy corto de tiempo. Eventualmente, algo que no sabía el grupo que su productor también había producido a Nirvana…

Y, oh sorpresa, la banda de punk salió eventualmente de gira por un rato con los más grandes nombres del grunge. Eso sí, el vínculo entre ambas bandas no se dio por Albini, sino por Cali DeWitt, un conocido diseñados y artista que en aquellos tiempos trabajaba cuidando a Frances Bean, la hija de Kurt.

Como sea, aquí hay un detalle imperdible: que Steve haya producido en un mismo periodo de tiempo a la banda más importante del mundo y al combo punk más interesante, habla de su legado como uno de los arquitectos definitivos de la escena del rock de esos años.

Goat – The Jesus Lizard

Como lo leyeron al inicio en el apartado de Pixies, The Jesus Lizard no es cualquier banda en lo que respecta al gusto musical de Steve Albini. Por el contrario, son una de las bandas declaradas favoritas por él mismo.

¿Se imaginan entonces el entusiasmo que había en cada producción que hicieron juntos? Para este listado, fue complicado porque los primero cuatro lanzamientos fueron grabados junto a Albini…

Pero en el balance general, se considera a Goat el disco que con el que The Jesus Lizard se afianzó como una de las bandas más importantes del llamado noise rock de la escena underground de los 90.

Atomizer – Big Black

Entre un montón de trabajos como productor e ingeniero de sonido, a veces se nos olvida que Steve Albini también fue un músico que rascó la historia con diferentes proyectos en los que tocaba la guitarra y cantaba.

Sin embargo, Big Black es la banda que le mostró el camino no solo como artista en una banda, sino como productor. Y el disco Atomizer de 1986 le mostraba a la escena underground esa calidad de espíritu punk que podía ser llevada hacia diferentes estilos.

Las texturas post-punk son notables, pero hay elementos diferentes que se encaminan hacia el noise rock (por algo le encantaba The Jesus Lizard) o incluso hacia los arreglos electrónicos casi de corte industrial… En fin, Albini y compañía detonaban una experimentación que demostraba la cualidad del artista más allá de los estándares conocidos: la autenticidad.

Todos estos discos producidos por Steve Albini demuestran el legado que nos deja. Y aunque él falleció el 8 de mayo, es justo decir que su huella en el rock alternativo será siempre significativa. Hasta siempre a uno de los artistas y amantes de la música más grandes que jamás existió.

