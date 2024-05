Ian Cardoni nos cuenta sobre la séptima temporada de 'Rick and Morty' y lo difícil de dar voz a Rick Sanchez

Overview: Aprovechando su visita a México por la CCXP, platicamos un rato con Ian Cardoni, actor que presta su voz en 'Rick and Morty'

No tenemos la menor duda de que Rick and Morty es una de las series más grandes e importantes de todos los tiempos, la cual llegó por completo a revolucionar la animación para adultos. Hay muchas cosas de esta producción que nos vuelven locos y que por supuesto, valen la pena destacar. Sin embargo, una de ellas definitivamente es el enorme esfuerzo que le ponen a las voces.

Desde su estreno en 2013, esta trama de Adult Swim nos voló la cabeza porque la persona que le daba a los protagonistas de esa historia lograba transmitir a la perfección las emociones y situaciones que enfrentaban Rick Sanchez y Morty Smith. Y sin duda, esta parte fue muy importante para el éxito del programa y para lograr colocarse en el gusto del público a nivel mundial.

Imagen: Adult Swim

Platicamos con uno de los actores de voz de ‘Rick and Morty’

Sin embargo, para 2023, Rick and Morty sufrió un enorme cambio cuando tuvieron que encontrar a nuevos actores que interpretaran a los protagonistas de la serie. Fue así como Ian Cardoni y Harry Belden se quedaron con los papeles del científico loco y su nieto respectivamente, quienes han hecho un trabajo interesante tomando a estos verdaderos personajazos tan queridos en todo el mundo.

Y aprovechando la primera edición de la CCXP México, que trajo grandes invitados internacionales, tuvimos chance de platicar un rato con el actor que presta su voz a Rick Sanchez en inglés. Entre otras cosas, nos contó cómo terminó en la serie, los retos de interpretar a un personaje como este, el recorrido de Rick a lo largo de la séptima temporada, lo que ha aprendido de esta experiencia y mucho más.

Ian Cardoni fue uno de los invitados especiales pudimos ver durante la primera edición de la CCXP México/Foto: Cortesía

Ian Cardoni cumplió el sueño de todo fan de la animación

Sobra decir que Rick and Morty es una de las series animadas más queridas y aclamadas de los últimos tiempos, gracias a sus historias locas, una animación impresionante, humor muy ácido, tramas complejas pero inteligentes y personajes entrañables.

Al igual que todos nosotros, Ian conoció a Rick Sanchez y Morty Smith como un fan, que seguía fielmente todas las temporadas e incluso imitaba las voces de los protagonistas. Sin embargo, no se imaginaba que años después, trabajaría dentro de esta serie. Esto nos contó sobre su primer acercamiento con Rick and Morty.

“He sido fan durante los 10 años que lleva o más de 10 años que lleva (la serie). Así que comencé a ver las temporadas uno y dos desde el principio y, como fanático, pensé que era uno de los programas más divertidos pero también más inteligentes que haya visto. Sobre todo porque habla mucho de la condición humana, así que han estado haciendo cosas y tocando temas que muchos otros programas animados no han hecho. Fue muy interesante para mí y mis amigos sintieron lo mismo. Así que empezábamos a divertirnos con la serie, tonteábamos e intentábamos hacer las voces unos a otros sólo por diversión, lo cual me llevó a cosas geniales. Pero como fanático, sí, es uno de los programas más divertidos e inteligentes que he visto”.

Ian Cardoni era fan de ‘Rick and Morty’ y al final, terminó siendo parte de la serie/Foto: Getty Images

La responsabilidad de interpretar a un personaje tan icónico

Como ya lo mencionamos antes, tras la salida a mediados de 2024 del cocreador de Rick and Morty y quien daba la voz a los personajes principales, Justin Roiland, Adult Swim y Dan Harmon pusieron manos a la obra para encontrar a un nuevo elenco de voces que pudiera con la enorme responsabilidad de interpretar a este par tan especial.

Fue ahí donde entró Ian Cardoni, quien luego de un proceso bastante intenso de casting y demás, logró quedarse con la voz de uno de los protagonistas y nos atrevemos a decir que el personaje más querido de la serie, Rick. Así nos contó el actor cómo fue el momento en que le dijeron “ok, el trabajo es tuyo”.

“Cuando conseguí el trabajo y recibí esa gran noticia, fue simplemente un momento especial porque fue un día antes de mi cumpleaños, así que esa llamada fue el mejor regalo que pude recibir. Pero también vino después de un proceso de audiciones de seis meses y eso no es típico de la mayoría de los procesos de casting en nuestra industria. Entonces, lo que eso me mostró es que los productores del programa realmente se preocuparon por encontrar a la persona adecuada y, como dijiste, querían a alguien que llenara los enormes zapatos de su amado personajes y así honrar el hecho de que el programa es tan querido en todo el mundo”. “Querían asegurarse de no dejar piedra sin remover y me alegro de que vinieran a mí y, ya sabes, nos sometieron a varias rondas de audiciones. Así que hubo mucha espera, mucha esperanza. Pero recuerdo desde el principio, cuando envié por primera vez mi prueba, realmente pensaba que, ya sabes, podría tener una oportunidad en esto porque creo que podría ayudar. Esa era mi perspectiva y logré, así que aquí estamos”.

Foto: Adult Swim

Los retos que implica prestar voz a un papel tan espontáneo

Rick es un personaje que representa un reto como actor, porque es inesperado y tiene una actitud bastante errática. Pero su voz también es muy particular, pues parece que todo el tiempo está borracho y de repente lo vemos tirando espuma y luchando por contener su rabia. Sin embargo, al mismo tiempo tiene un lado emocional importante que se debe reflejar muy bien a través del doblaje.

Pero ¿qué tan complicado fue entrar en el personaje y entender a la perfección lo que debía reflejar con su interpretación? Bueno, pues Ian nos platicó un poco del proceso que siguió para comprender a Rick y así, hacer un trabajo más íntimo y personal, más allá de caer en una simple imitación.

“Sí, esa es una gran pregunta porque piensan que para un personaje como Rick, es fácil tomar solo los momentos en los que es más extremo, donde grita, donde tiene una frase salvaje o donde está realmente enojado. Pero mucho de lo que Rick hace es a un nivel conversacional, a un nivel fundamentado. Entonces, en mi proceso, lo que intento hacer es encontrar dónde puedo conectar la voz en un momento real para Rick, un momento humano real. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo entra en juego su inteligencia en una escena determinada? ¿Qué está tratando de descubrir? Y para mí no es diferente de otras actuaciones”.

Rick durante la séptima temporada de ‘Rick and Moty’/Foto: Adult Swim

El enorme recorrido de Rick en la séptima temporada de la serie

A lo largo de todos estos años, hemos visto el camino de Rick y ha pasado por un montón de cosas. Sin embargo, en los 10 episodios de la séptima temporada, observamos que también tiene que enfrentarse a varias situaciones complicadas y personales que lo marcaron para siempre.

Y sin duda, para Ian Cardoni fue muy especial formar parte de esta entrega, pues tuvo la oportunidad de explorar capas y lados de su personaje que no se habían visto antes en Rick and Morty. Así describe el actor el recorrido del papel al que le presta su voz.

“Creo que en la séptima temporada, lo que realmente me atrajo de algunos de los guiones fue lo vulnerable que están haciendo a Rick. Y así, donde a menudo hemos visto a Rick ponerse una máscara y levantar muros para evitar mostrar sus sentimientos, en esta temporada lo vemos explorar su lado más íntimo derribando esos muros. Va a terapia, se enfrenta a su némesis, conoce a otra versión de su exesposa, ya sabes, su difunta esposa. Y creo que todos estos son momentos que realmente llegan al corazón de Rick y lo abren a un nivel que nunca antes habíamos visto. Y es muy emocionante para mí explorar hacia dónde podría llegar eso y espero que los fanáticos lo vean en las próximas temporadas”.

Ian Cardoni usó algo muy personal para uno de los momentos más impactantes de Rick

Definitivamente, uno de los momentos más intensos y emotivos del final de la séptima temporada de Rick and Morty fue precisamente ese “reencuentro” entre Rick y la nueva versión de Diane, el cual estamos seguros que dejó a muchos con el ojo cuadrado porque de plano jamás lo vieron venir.

Sin embargo, quizá no sepan que para lograr esa parte, Ian se basó en su propia experiencia en pareja. Gracias a esto, logró darle emoción e intimidad a su actuación. Y sin duda, es muy interesante que haya usado algo tan personal para darle más peso a esta reunión inesperada. Al respecto, Cardoni nos explicó cómo estuvo el asunto.

“Seguro. Le debo mucho a la dirección que nos dan los escritores y nuestros showrunners para llegar a esa actuación. Me pidieron que profundizara más con Rick, con ese personaje. Esperaban que yo pudiera aportar algo de humanidad y cierta vulnerabilidad a ese punto. En términos de tocar cosas personales como artista, el trabajo de un actor es hacerlo de manera segura. Y grabé la séptima temporada cuando relativamente estaba recién casado. No tuve que buscar mucho, ya estaba allí para tener en papel ese nuevo nivel de intimidad, como mi relación con mi esposa”.

Siempre se puede aprender algo, incluso de un personaje tan excéntrico

Probablemente, viéndolo desde un panorama muy general, parece que Rick no es un tipo al que le podamos aprender muchas cosas. Sin embargo, como podrán darse cuenta, Ian Cardoni además de interpretarlo, lo entiende mejor que nadie. Y aunque no lo crean, ha aprendido cosas muy valiosas sobre sí mismo gracias al científico loco de Rick and Morty.

“Vaya, esa es una gran pregunta. Honestamente, creo que hay una razón por la que usa su humor para sobrellevar cualquier situación. Creo que es sólo una manera en que puede utilizar sus momentos más extremos para resolver un problema. Creo que, al igual que Rick, soy un solucionador de problemas natural. Sólo quiero arreglar algo. Puedo molestarme si algo no se soluciona lo suficientemente rápido, ¿sabes? Tal vez me llamen fanático del control, pero creo que a nivel personal, he aprendido sobre mí mismo que teng cualidades muy similares a las de Rick. Si veo algo que está mal, quiero involucrarme, arreglarlo y, ya sabes, incluso si el mundo está a punto de ser condenado, intentaría al menos hacer algo al respecto”.

Ian Cardoni ha encontrado que comparte muchas cosas con Rick/Foto: Cortesía

La satisfacción de formar parte de ‘Rick and Morty’

Ian Cardoni apenas inicia su camino dentro de Rick and Morty y parece que todavía hay una enorme tela de dónde cortar con esta historia y sus personajes. Sin embargo, en este punto de su carrera y vida, para el actor formar parte de una serie tan querida y darle voz a Rick Sanchez es un honor que espera que dure muchísimo tiempo.

“Sí, bueno, esperamos que Rick and Morty dure cien años, ¿verdad? Eso es lo que siempre decimos y que, con suerte, esto podría continuar para siempre. Quiero decir, hay muchas más aventuras por explorar en el multiverso. Así que, ante todo, estoy emocionado de ser parte de esa aventura y hasta a dónde hemos llegado. Pero, como actor, quiero decir, asumir un papel que ya es venerado y celebrado, y que entusiasma a tanta gente, que tiene tantos admiradores en todo el mundo, es un honor y una responsabilidad. Así que siempre haré lo mejor que pueda para darle vida a Rick para todos los que lo aman”.

