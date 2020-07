La polémica sanción que Eric Dier recibió de la FA

Uno de los casos más polémicos que ha envuelto a la Premier League este año, por fin tuvo una resolución. ¿Recuerdan que Eric Dier, jugador del Tottenham, fue a encarar a un aficionado luego de que los ‘Spurs’ fueran eliminados de la FA Cup ante el Norwich? Pues ese episodio ya tuvo una sanción oficial de la FA y aunque para muchos es ‘justa’, otros la consideran sumamente polémica. Ahora veremos por qué.

El caso donde Eric Dier se vio involucrado ocurrió en marzo, en un enfrentamiento directo entre el Tottenham y Norwich por la FA Cup. Se resolvió hasta ahora por la pandemia del coronavirus que impidió a las autoridades determinar la sanción con anterioridad y aunque es algo un tanto polémico, muchos están en total desacuerdo por todo lo que involucró.

En aquella ocasión el Tottenham fue eliminado de la FA Cup en la ronda de penales y es que tras igualar en el tiempo regular ante el Norwich por 1-1, tuvieron que llegar hasta esta instancia para ver quién seguía vivo en el torneo.

Gedson Fernandes falló el penal con el Tottenham quedó fuera del torneo y previo a irse a los vestidores un fanático del equipo se lanzó contra él con insultos racistas; Eric Dier no aguantó el que estuvieran agrediendo a ‘su hermano’ y por ello se fue a las tribunas y lo encaró.

De acuerdo a ‘Sky Sports’, la FA anunció este miércoles que Eric Dier recibiría un total de 4 partidos de suspensión por encarar al aficionado del Tottenham, además de que tendría que pagar una multa de 40 mil euros.

BREAKING: Eric Dier has been given a four-match ban and fined £40,000 for climbing into the stands to confront a fan following Tottenham’s FA Cup exit to Norwich.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 8, 2020