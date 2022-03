Chale: Fan de Dodgers se tatua la firma de un jugador que fue cambiado al odiado rival

Aquí es donde esta historia de felicidad para el fan de los Dodgers da un giro inesperado y todo se pone incomodo, pues después del tatuaje que se hizo, uno de los jugadores fue cambiado de equipo, pero no a cualquier equipo, sino al archirrival.

Matt Beaty sorpresivamente fue cambiado de equipo y a los rivales más odiados de los Dodgers, a los vecinos, los Padres de San Diego. Así que, el fan ahora tiene un tatuaje en el brazo de un jugador que enfrentará al equipo de sus amores.

Una de las cosas curiosas sobre el tatuaje que se hizo el fan de los Dodgers, es que, Matt Beaty firmó el brazo con el número que usaba cuando jugaba en los Dodgers, pero al llegar a los Padres, cambió de número y el tatuaje básicamente se arruinó.

“Bueno, si quiere borrar el número 45 y poner el número 27. Estoy feliz de hacerlo por él. Este tipo pone su brazo con el (autógrafo) de Cody, y dice: ‘Oye, firma mi brazo también’. Y yo dije, ‘Claro’“, declaraciones de Matt Beaty tomadas de TMZ.

Ahora el fanático de los Dodgers tiene dos opciones, cambiar el número del tatuaje como dice Matt Beaty o taparlo con otro tatuaje, aunque, la opción dos parece muy viable, porque si Beaty llega a hacerle daño a su equipo en algún juego, le dolerá más tener su firma en el brazo.

Matt Beaty works a big league at-bat and drives in the 1st @Padres run with a sac-fly!#PadresST pic.twitter.com/dIvuzYIRct

— Bally Sports San Diego (@BallySportsSD) March 30, 2022