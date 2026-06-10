Lo que necesitas saber:

La inauguración del Mundial 2026 entre México vs Sudáfrica será el jueves 11 de junio a las 13:00 hrs.

Si tenían planeado lanzarse al Fan Fest del Zócalo para ver la inauguración del Mundial 2026, es mejor que vayan preparando un plan B. Claudia Sheinbaum no está segura de que se abra el Fan Fest el jueves 11 de julio.

¿Por qué? Ese mismo día se tienen planeadas varias manifestaciones de transportistas, madres buscadoras, la CNTE y más, que llegarán al Zócalo, además de los campamentos que ya están instalados. Y para evitar un encuentro entre aficionados y manifestantes, está considerando seriamente no abrir el Fan Fest.

“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la jefa de Gobierno”. Dijo Sheinbaum durante la mañanera del 10 de junio.

Aunque ojo, la confirmación oficial se dará hoy por la tarde, así que hay que estar muy pendientes.

¿Dónde quedan las 18 sedes en la CDMX para ver el Mundial?

En caso de que no puedan ver el partido inaugural en el Fan Fest del Zócalo, tienen la opción de lanzarse a cualquiera de las 18 sedes que fueron instaladas en la Ciudad de México.

Acá les dejamos la lista, por si les queda cerca alguna.

  1. Alvaro Obregón: Parque La Bombilla
  2. Azcapotzalco: Parque Tezozómoc
  3. Benito Juárez: Parque Las Américas
  4. Coyoacán: Parque de la Consolación
  5. Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango
  6. Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi
  7. Gustavo A. Madero: Campos Revolución
  8. Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana
  9. Iztacalco: Utopía Mixiuhca
  10. Iztapalapa: Utopía Meyehualco
  11. Iztapalapa: Central de Abasto
  12. Magdalena Contreras: Unidad Independencia
  13. Miguel Hidalgo: Bajo Puente Tacuba
  14. Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa
  15. Tlalpan: Deportivo Vivanco
  16. Tláhuac: Bosque Tláhuac
  17. Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina
  18. Xochimilco: Deportivo Xochimilco
Zócalo, CDMX
Fotografía @MexicoCity26 vía X

Por si andan con el pendiente, Claudia Sheinbaum tenía planeado asistir al Fan Fest para ver la inauguración entre México vs Sudáfrica, sin embargo, ante la posibilidad de no abrir la sede del Zócalo, todavía no tiene claro en donde verá el partido.

“Ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salgo a alguna de las dieciocho sedes“.

Por lo pronto, el resto del mundo ya anda viendo los problemas que tiene la CDMX para ‘disfrutar’ del Mundial.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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