La CDMX albergará un total de cinco partidos del Mundial 2026, todos se jugarán en el Estadio Banorte.

México no solo será una de las tres sedes del Mundial 2026, también tendrá varios Fan Fest en CDMX, Guadalajara y Monterrey. En ellos los aficionados podrán disfrutar los partidos, como si se tratará de una extensión del Estadio Banorte.

Y aprovechando que estamos muy cerca de que arranque la Copa del Mundo (si no pasa nada extraño), vamos hablar sobre el Fan Fest de la CDMX, de acuerdo con los organizadores se ubicará en el Zócalo.

FIFA Fan Fest CDMX Mundial 2026

El FIFA Fan Fest de la CDMX no podría estar en otro lugar que no fuera el Zócalo. Sin duda es el lugar perfecto para recibir a los aficionados locales e internacionales que vendrán a México durante el Mundial 2026.

Eso sí, no se preocupen, la entrada será completamente gratuita. Y tal como en ediciones anteriores, solo será necesario realizar un registro en la página que habilitará la FIFA en meses próximos para asegurar su lugar. Ya que aunque es gratis, el cupo es limitado.

Y ya entrados en el tema ¿Qué habrá en el Fan Fest? Bueno, además de la pantalla gigante para disfrutar cada uno de los partidos, también habrá conciertos, algunas activaciones, comida y más actividades de integración.

Se espera que permanezca abierto desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, día en que se juega la final.

  • FIFA Fan Fest CDMX:
    • ¿Dónde? Zócalo, CDMX
    • Entrada: Gratís

Durante el Mundial de Qatar 2022, el FIFA Fan Fest de la CDMX se instaló en el Monumento a la Revolución. En aquella pantalla gigante, los aficionados que se lanzaron al partido entre México vs Polonia, vieron como Memo Ochoa le atajó ese penal a Robert Lewandowski ¿Lo recuerdan?

Partidos del Mundial 2026 que se juegan en CDMX

La CDMX albergará un total de cinco partidos del Mundial 2026, todos se jugarán en el Estadio Banorte (o Azteca, para cuates). El primero será la inauguración entre México vs Sudáfrica el 11 de junio, luego tenemos el Uzbekistán vs Colombia.

La Selección Mexicana regresa la CDMX para su último partido de la Fase de Grupos contra el ganador del repechaje de la UEFA 4, que podría ser Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda. Después se jugarán uno de los partidos de Dieciseisavos de final y el último será uno de Octavos de Final.

PartidoFecha y horaFaseGrupo
1México vs SudáfricaJueves 11 de junio
13:00 hrs		GruposA
2Uzbekistán vs ColombiaMiércoles 17 de junio
20:00 hrs		GruposK
3México vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda)Miércoles 24 de junio 19:00 hrsGruposA
4Por definir*Martes 30 de junio
19:00 hrs		Dieciseisavos de final
5Por definir*Domingo 5 de julio 18:00 hrsOctavos de final

No en todas las ciudades del mundo se instalan los FIFA Fan Fest. Sin embargo, México, además de ser sede, es uno de los países más futboleros del mundo, por eso siempre es considerado por la FIFA para los Fan Fest.

