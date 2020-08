Después de varios meses de inactividad, por fin regresa la Liga MX Femenil. Tras el parón por la pandemia de coronavirus, las futbolistas de los diversos equipos ya están listas para comenzar con el Apertura 2020, por lo que aquí te vamos a contar lo más destacado del regreso de este torneo.

La Liga MX Femenil ha hecho arreglos importantes y puesto en marcha diversas medidas de seguridad con el fin de que no vaya a haber algún positivo de coronavirus. Cuidar la salud de las jugadoras será la misión de cada jornada y se espera que todos los preparativos den pie a ello.

Pese a que en este regreso del Apertura 2020 muchas futbolistas fueron despedidas, los equipos ya están listos para comenzar de nuevo y aspirar al título, por lo que te contaremos lo más destacado del nuevo comienzo del torneo.

¿Cuándo arranca la Liga MX Femenil?

El Apertura 2020 Femenil dará comienzo este jueves 13 de agosto, por lo que si no tenías ningún plan para este día, puedes ver el arranque de la Liga MX.

¿Con qué partido abre el Apertura 2020?

El duelo inaugural de la Liga MX Femenil será entre el FC Juárez y las Chivas, duelo pactado para las 18:00 hrs, por lo que debes poner una alarma o marcarlo en tu calendario para no perdértelo.

¿Quién es el vigente campeón de la Liga MX Femenil?

Como ya dijimos, el Clausura 2020 de la Liga MX Femenil quedó cancelado, hecho que dejó vacante el puesto de campeón. Tigres Femenil era líder de la competencia con 22 unidades tras 8 partidos disputados pero las autoridades del futbol decidieron terminar el campeonato sin un monarca.

Entonces el vigente campeón pasa a ser el club que se coronó en el Apertura 2019 y son las Rayadas de Monterrey.

¿Cómo será el formato de competencia?

Hace un par de torneos veíamos que en la Liga MX Femenil de clasificaba a la liguilla por mejor posición en su respectivo grupo, hecho que es importante destacar que ya no es válido.

Ahora los 18 equipos jugarán con el sistema de tabla general, donde los primeros 8 son los que califican a la liguilla y se miden en cuartos, semis y la gran final.

Las medidas de seguridad en la Liga MX Femenil

Como se ha presentado en otras ligas del mundo, este torneo femenil también instauró una serie de normas para prevenir un nuevo brote de coronavirus.

Aquí veremos que ya no hay saludo entre las jugadoras, tampoco foto en conjunto, habrá pausa de hidratación con botellas individuales para cada futbolista, en la zona técnica todos deberán estar con cubrebocas y sana distancia, lo recomendable es no festejar el gol abrazándose, habrá limpieza exhaustiva en los estadios, se le medirá la temperatura a los presentes, etc.