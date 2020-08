Después de la goliza histórica que se llevó el FC Barcelona en los Cuartos de Final de la Champions League, es momento de hacer cambios drásticos en el plantel y la directiva lo sabe. Es por ello que se dice que harán una ‘renovación total’ en el cuadro ‘Blaugrana’, misma que incluiría un nuevo técnico, nuevos jugadores y si la situación se presta hasta un nuevo presidente.

De acuerdo a información de ‘ESPN’, el FC Barcelona necesita con urgencia hacer cambios en su plantel, es por ello que ya tendrían en mente la fecha límite donde todo esto va a comenzar, pues en miras a la próxima temporada y a no repetir lo sucedido en esta, donde no sólo se fueron goleados sino que no ganaron ningún título, tienen que ponerse a trabajar.

La información dicta que será a partir del próximo lunes 17 de agosto que tendrá lugar esta renovación por parte del Barcelona, donde nadie tiene un lugar asegurado… sí, ni Lionel Messi.

Quique Setién sería el primero en marcharse

Sorpresivamente y tras la goleada de 2-8 del Bayern Múnich al FC Barcelona, Quique Setién sigue siendo el DT del FC Barcelona pero eso sería sólo momentáneo, pues se comenta que ya no tiene cabida en el equipo.

No es sorpresa para nadie el que esté en la ‘cuerda floja’, pues no es un hombre del agrado de la afición, no hizo funcionar al equipo, su proyecto no tiene gran futuro y sería este lunes cuando se vaya. Laurent Blanc, Mauricio Pochettino, Xavi entre otros, son los hombres que suenan para llegar al banquillo.

La urgencia de renovar la plantilla del Barcelona

El FC Barcelona ha sufrido mucho en los últimos torneos debido a la edad de su plantilla. Tiene jugadores de élite, que han estado en el club desde hace años pero su futbol ya no es el mismo de antes, teniendo una baja significativa en su nivel como lo es el caso de Gerard Piqué, quien confesó que él podría irse del equipo si es necesario.

Los ‘Blaugranas’ tienen la necesidad de darle un giro a su plantilla pero no será nada fácil. Hay contratos vigentes con cifras millonarias y no pueden obligar a los jugadores a marcharse, por lo que aunque se predice que habrá 3-4 refuerzos para el equipo, el tema de la plantilla actual es algo que tardará en resolverse.

La posible salida de Lionel Messi del Barcelona

Tras la cruel eliminación de la Champions League, se dice que Lionel Messi no seguirá en el FC Barcelona a menos que renueven la plantilla. Sabe que con este equipo es difícil ganar algo y no es por menospreciar a sus compañeros, sino que la idea de juego se ha ido, por lo que el argentino estaría solicitando a un par de ‘socios’ que lo ayuden a llevar el peso del equipo; si no sucede, se marcharía.

El Barcelona de momento tendría un par de días libres para tratar de olvidar el trago amargo del Bayern Múnich y este lunes habría una toma de decisiones muy importante.