¡Estamos en cuartos de final! México logró derrotar a Canadá en el cierre de los grupos del Clásico Mundial de Beisbol, y con eso aseguró su lugar en la siguiente ronda. Ahora es momento de hablar de su rival para buscar llegar a las semifinales del torneo.

México terminó como líder del Grupo C con marca de 3-1, por ello, su rival en la siguiente ronda será el segundo lugar del Grupo D. En ese grupo se encontraban Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Israel y Nicaragua.

México avanzó a cuartos de final en el Clásico Mundial de Beisbol/Getty

El camino de México en el Clásico Mundial de Beisbol

El debut de México no fue nada fácil, pues empezó perdiendo contra Colombia. Sin embargo, se redimieron a lo grande vapuleando a Estados Unidos en el segundo juego.

Gran Bretaña dio más pelea de la que se esperaba, pero al final México se impuso 2 carreras a una y sólo faltaba Canadá para buscar el boleto. Debía ganar sí o sí para mantenerse con vida en el Clásico Mundial de Beisbol y así lo hizo.

México derrotó 10-3 a los canadienses y con ello aseguró el primer lugar del Grupo C pasara lo que pasara en el Estados Unidos vs Colombia. Lo dicho, eso lo pone en cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol contra el segundo del Grupo D.

Fecha, horario, transmisión y rival en los cuartos de final

Dicho sector D aún no se define. Venezuela terminó en primer lugar con marca de 4-0, mientras que Israel y Nicaragua quedaron eliminados. Puerto Rico y República Dominacana van a enfrentarse en un duelo decisivo y el ganador avanzará a cuartos de final.

Entonces, México enfrentará al ganador del partido entre Puerto Rico y República Dominicana en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol. Ese partido se jugará el próximo sábado 18 de marzo a las 7:00 pm.

¿La transmisión? Va de igual forma por Imagen TV (Canal 3 de TV Abierta).

Partido Día Hora TV Link México vs Puerto Rico/Rep. Dominicana Sábado 18 de marzo 07:00 PM Imagen (Canal 3) Imagen TV

Por cierto, Cuba es ya el primer equipo calificado a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol. El resto de los cuartos de final son Japón vs Italia, Venezuela vs EUA, Canadá o Colombia, y México vs Puerto Rico o Rep. Dominicana.

¡Con todo por las semifinales!