¡Adiós Yankees! Así se jugarán las Series de Campeonato de la MLB 2020

Fue dramático hasta el final pero los Rays de Tampa Bay se llevaron el triunfo para clasificar a las Series de Campeonato de la MLB y eliminar a unos enrachados Yankees que se quedaron cerca de la hazaña.

Los Rays de Tampa Bay fueron el último equipo en clasificar a las Series de Campeonato y se medirán a los Astros de Houston. Mientras que del otro lado están los favoritos Dodgers que superaron con facilidad a los Padres de San Diego, para medirse a los Braves de Atlanta.

Rays. Astros. This is going to be good. #ALCS pic.twitter.com/zMCSI1ojMs

Neither team has lost this #postseason.

We can’t wait for this. #NLCS pic.twitter.com/2pOVCMbUHm

