Lo que necesitas saber: El acuerdo entre ambas federaciones también contempla programas de capacitación para entrenadores y árbitros.

La Federación Mexicana de Futbol firmó un acuerdo con la Federación Portuguesa para trabajar de forma conjunta en el desarrollo deportivo con capacitaciones, visitas técnicas y lo mejor de todo, más partidos entre ambos países tanto en selecciones mayores como en categorías inferiores.

Portugal no solo jugará la reinauguración del Estadio Banorte, también trabajará muy de cerca con el futbol mexicano. Eso sí, habrá que esperar un tiempo para ver los resultados de está alianza.

Foto: SNM.

¿De que trata el acuerdo en México vs Portugal?

Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, firmaron el acuerdo entre más federaciones. Ambos explicaron que la idea principal es impulsar el desarrollo del futbol, no solo dentro de la cancha, también fuera de ella.

Por eso, el acuerdo incluye algunas actividades enfocadas en el intercambio de conocimiento, además de programas de capacitación dedicados a aspectos técnicos como el arbitraje y entrenadores.

Según el plan, estas serán las prioridades de ambas federaciones.

Programas de capacitación para entrenadores y árbitros

Colaboración en temas de arbitraje

Visitas técnicas por parte de delegaciones de ambos países

Partidos entre las diferentes categorías de ambas Selecciones

Cooperación en temas relacionados con el futbol

Fotografía @FMF vía X

¿Y qué pasa con los partidos entre México vs Portugal? Bueno, aunque es parte del dichoso acuerdo, hasta ahora no se han revelado fechas ni mucho menos las categorías que se enfrentarán. Seguramente, en las próximas semanas se definirán todos los detalles.

Habrá que esperar un tiempo para ver qué tanto beneficia este acuerdo a la Federación Mexicana.