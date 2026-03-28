Lo que necesitas saber: Se espera que llegar al Estadio Banorte sea complicado, pero por fortuna pasará gratis en tv abierta

Ver el México vs Portugal de este sábado en el Estadio Banorte será muy fácil y accesible, porque vamos a empezar directo diciéndote que lo van a transmitir por televisión abierta, es decir, ¡completamente gratis!

Tal como ha pasado con los anteriores amistosos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, Televisa y TV Azteca compartirán la transmisión para que tú elijas dónde ver la reinauguración del Estadio Banorte.

Fotografía @GrupoOllamani vía X

¿Dónde ver el México vs Portugal en el Estadio Banorte?

Claro, la ausencia de Cristiano Ronaldo fue un golpe duro, pero ver de nuevo un partido en el Estadio Banorte contra una selección de primera categoría como es Portugal, vale totalmente la pena y está prohibido perdérselo.

Portugal tiene muchas más figuras a seguir y es una oportunidad de mostrar que hay nivel para hacer un Mundial 2026 histórico en casa.

Pero sin más preámbulo, el México vs Portugal pasará por televisión abierta, tanto en Canal 5 como por Azteca 7. También estará la opción de verlo a través de ViX en streaming.

Partido: México vs Portugal (reinauguración del Estadio Banorte).

(reinauguración del Estadio Banorte). ¿Cuándo es? Sábado 28 de marzo .

. ¿A qué hora? El silbatazo inicial es a las 19:00 horas .

. ¿Dónde ver? Por televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7.

El México vs Portugal pasará en tv abierta / Foto: @TUDNMEX

También lo transmitirán gratis en el Zócalo

Ahora que si por alguna razón tienes que salir de casa e ir al Zócalo, o de plano prefieres ver el juego en pantalla gigante, hay grandes noticias.

En conferencia de prensa, el subsecretario de grandes festivales comunitarios de la CDMX, Ángel Gómez Concheiro, informó que proyectarán el partido en una pantalla gigante en pleno Zócalo de la Ciudad de México, con acceso completamente gratuito.

Fotografía @MexicoCity26 vía X

Llegar al Estadio Banorte para el México vs Portugal podría ser complicado

En otro momento diríamos que eso de ver el México vs Portugal en televisión abierta es un consuelo para quienes no conseguimos boletos, pero igual y no es tan malo no haber alcanzado entradas en aquella enredada y polémica venta.

No solo por eso de que al final no viene Cristiano Ronaldo, que era el atractivo principal del juego, también porque se espera que llegar al Estadio Banorte sea algo complicado con eso de que no habrá estacionamiento, se darán cierres viales y vecinos del inmueble preparan una protesta ese día.

AQUÍ te contamos las opciones para llegar en transporte público, pero no podemos dejar de mencionar que se espera mucho tráfico y que quizá el Metro y Metrobús se vean un poco superados.

Esperamos equivocarnos, porque nada como estar en el estadio para cualquier partido de futbol; pero bueno, ahora sabes dónde ver el México vs Portugal gratis y en vivo desde casa.