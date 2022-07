Federación se niega a pagar el viaje de la Selección Mexicana al Mundial femenil de futbol americano

La Selección Mexicana femenil de futbol americano vive horas cruciales en su camino al Mundial de la especialidad. El debut de México estaba programado para el sábado 30 de julio en Helsinki, Finlandia, pero las jugadoras, cuerpo técnico y todo el equipo contemplado para viajar sigue en la Ciudad de México.

La Federación Mexicana de Futbol Americano aseguró haber comprado los vuelos; sin embargo, el miércoles 27 se dio a conocer que estos solo se apartaron y no liquidaron. Entre esto y una huelga en la aerolínea, el presidente César Barrera se deslindó de responsabilidades.

Y hablando precisamente de Barrera, fue el encargado de autorizar que las jugadoras de la Selección Mexicana de futbol americano buscaran viáticos por sus propios medios. Un presupuesto de aproximadamente 90 mil pesos y pocas horas antes de su primer juego, pero con muchas negativas cuando se encuentran soluciones.

La Selección Mexicana de Futbol Mexicana de futbol americano está organizando una colecta como consecuencia de la negativa de la Federación para pagar sus viajes. El argumento es que no hay manera de llegar directamente

“Barrera dijo que no pagará los boletos de aquí a Ámsterdam porque no tienen la conexión a Helsinki. Entonces ellas están buscando esas conexiones pero se sale del presupuesto. Según solo tiene 2.5 millones, pero inicialmente había dicho 4, o sea que no saben si es verdad“, indicó una fuente cercana a Sopitas.com.

César Barrera no quiere “dejar varada” a la Selección Mexicana de futbol americano

¿Pero de dónde salieron esos vuelos a Ámsterdam? Se encontraron a través de las mismas jugadoras de la Selección Mexicana de futbol americano. Varias realizaron transmisiones en vivo en el diálogo con César Barrera; ahí se escucha el presidente de la Federación dice que no se realizará el viaje.

“Todas estamos preguntando cómo vamos desde las 5 de la mañana. Yo no he visto que CONADE pregunte por los vuelos, que ofrezca o mande cotizaciones“, cuestiona una de las atletas.

“Me acaban de decir que ya tienen 60 boletos seguros para Ámsterdam y nos han dicho que hay forma de movernos. No quedaríamos varadas“, explica otra jugadora.

“Eso sí no lo vamos a hacer, chicas. No va a pasar. Si no tenemos ruta completa, no va a pasar“, responde César Barrera. La transmisión terminó bajo la promesa de que la Selección Mexicana de futbol americano actualizaría cualquier novedad, pero esta no fue la que esperábamos.

Ahora, la Selección Mexicana de futbol americano se encuentra realizando una colecta para recaudar los fondos suficientes para viajar.

Esta es la tarjeta de Naomi Robles Juárez 4152313927097381 es de @bbva y deben de poner en concepto DONATIVO#Apoyemos#Donemos #Unpesosuma#AmoralFootball

Compartan y apoyen es por una mujeres que son ejemplo pic.twitter.com/THwnFwBnhd — @rigoplascencia (@rigoplascencia) July 29, 2022