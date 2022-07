Las jugadoras de la Selección Mexicana de Futbol Americano Femenil denunciaron a través de rede sociales que recibieron la indicación de buscar sus propios vuelos para llegar a Finlandia al Mundial de la especialidad, en el cual son candidatas a la medalla de oro, sin embargo, el panorama para hacer realidad los pronósticos son complejos, ya que a casi 24 horas de su debut aún se encuentran en la Ciudad de México.

Las jugadoras de la Selección Mexicana debían partir hacia Madrid el miércoles 27 de julio, y de ahí dirigirse a Finlandia, sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol Americano no gestionó de manera correcta y trató de comprar los viajes a la mera hora, y ahora trata de escudarse en la huelga de la aerolínea Lufthansa, como indicó a Sopitas.com una persona cercana al equipo.

Vuelos ficticios para la Selección de futbol americano

Sin embargo, en el caso del equipo de futbol americano, las jugadoras no pudieron siquiera salir de nuestro país porque no se gestionó la compra de los viajes. El jueves 28 de julio, un grupo de jugadoras fue trasladado al aeropuerto para, supuestamente, tomar un par de vuelos, aunque al poco tiempo regresaron del aeropuerto, pues los vuelos no existieron.

“Se nos había manejado que podríamos comenzar a tener vuelos en los cuales podríamos salir, sin embargo, al parecer fueron ficticios”, dijo Andrea Romero, quien aclaró que las versiones que apuntan a la huelga Lufthansa son falsas.

“Sacaron a varias personas de la concentración, mismas que regresaron momentos después porque esos vuelos obviamente jamás existieron y las notas que se reportaron son falsas, no les hagan caso, son notas completamente falsas; no tenemos vuelos”, indicó.

FMFA

Las jugadoras tienen que buscar sus propios vuelos

Romero confirmó lo que contamos en Sopitas respecto a la indicación que recibieron las jugadoras para buscar sus propios vuelos para salir del país rumbo al Mundial. “Ahorita la situación es que nos pusieron a nosotras buscar nuestros vuelos y no sabemos a ciencia cierta si vamos a tener el apoyo de la federación”, mencionó.

En el mismo sentido se expresó Paulina Díaz, quien detalló que para cada jugadora se autorizó un presupuesto de 90 mil pesos para los vuelos, los cuales debió gestionar desde hace tiempo la Federación Mexicana de Futbol Americano, presidida desde 2020 por César Barrera, de quien ya se pide su salida en Change.org.

“Tenemos un presupuesto limitado. Nos habían dicho que aproximadamente 90 mil pesos para cada jugadora para encontrar cada una nuestros vuelos. La indicación fue: ‘busca tu vuelo y si lo encuentras yo llevo la tarjeta y pago’, tal cual. Nuestro coaches también están en la misma situación, todas estamos buscando. Desafortunadamente se nos avisó esto hace un par de horas y según teníamos el conocimiento que nuestro vuelo salía ayer a la una de la tarde”, indicó.

Andrea Romero y Paulina Diaz jugadoras de la Selección Nacional Femenil Equipadas hablan la realidad en la que se encuentran, triste es que esos paladines de la justicia que se colgaron una medalla ? que no les corresponde y la ⁦@FMFAOFICIALMX⁩ ?? ? las han dejado solas pic.twitter.com/TI4ClcGkLX — Aaron Soriano (@sorianoaaron) July 28, 2022

Poco después de las 20:00 horas del 28 de julio, algunas jugadoras habían encontrado vuelos directos hacia Helsinki, desde Cancún y Monterrey, sin embargo, para ese momento, no había vuelos hacia estas ciudades de Quintana Roo y Nuevo León, desde la Ciudad de México.

La Selección Mexicana apela a que la Federación Internacional de Futbol Americano pueda aplazar el día o el horario de su primer partido, contra Gran Bretaña, ante el abandono de la federación local.