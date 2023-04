El final del Gran Premio de Australia fue caótico, por decir algo. Entre banderas rojas, relanzadas y sanciones, todo cambió de un momento a otro para Carlos Sainz. El piloto español era cuarto y terminó afuera de la zona de puntos por una sanción que Ferrari quiere apelar ante la FIA.

La segunda reanudación de la carrera nos dejó un incidente entre Sainz y Fernando Alonso, por lo que hubo otra bandera roja. Apenas un ratito después, sucedió algo similar con Pierre Gasly y Esteban Ocon… con una nueva y última salida.

La diferencia fue que a pesar de volver a ubicarse cuarto, Carlos Sainz y Ferrari recibieron el aviso de una penalización. FIA sancionó al español con 5 segundos por tocar a Alonso y aunque mantuvo su cuarta posición, con el castigo perdió terreno hasta la duodécima.

El choque de Carlos Sainz y Fernando Alonso en el GP de Australia / Getty Images

Los argumentos de Ferrari y el proceso que esperan para ayudar a Carlos Sainz

Una vez que terminó el Gran Premio de Australia, Carlos Sainz evitó hablar sobre la penalización por la frustración que sintió. Sin embargo, Ferrari no ha dejado ir lo sucedido y su intención es que les devuelvan esa posición a través de una revisión.

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, reveló que la escudería apeló ante la FIA y busca que se reinstale el cuarto lugar de Sainz. Por supuesto, esto involucraría los 12 puntos que se suman al terminar en esta posición en cualquier carrera de Fórmula 1.

Ferrari no está contento con la sanción de Carlos Sainz en el GP de Australia / Getty Images

“Hicimos una petición para que se revise el caso y la enviamos a la FIA. El proceso consiste en que primero revisarán la solicitud para ver si se puede reabrir el caso. Luego tendríamos una segunda audiencia con los mismos comisarios.

“Lo que podemos esperar es al menos tener una discusión abierta con ellos. También sería por el bien del deporte para evitar tener 3 casos en el mismo lugar y no la misma decisión“, explicó el jefe de Ferrari de acuerdo con Fórmula 1.

El principal argumento de Ferrari es que hubo otros incidentes similares en Australia y “la reacción de los comisarios no fue la misma“. Vasseur recordó lo ocurrido entre Gasly y Ocon, así como entre Sargeant y De Vries. Aún así, parece difícil que la FIA revierta su decisión porque eso implicaría mover a casi toda la parrilla para entregar los puntos… y seguramente eso no le guste a los demás.

Y a todo esto… ¿se pueden pedir estas revisiones?

La respuesta es clara y concisa: Sí. La misma Fórmula 1 explica que el artículo 14 del Código Deportivo de la FIA abre la posibilidad a que los equipos soliciten revisiones hasta 14 días después de la decisión tomada por los comisarios.

No obstante, se enfatiza en que esto puede trascender si “se descubre un nuevo elemento significativo y relevante que no estaba disponible para las partes que solicitan la revisión en ese momento“. ¿Los argumentos serán suficientes para que Ferrari y Sainz tengan sus puntos? No queda más que esperar para descubrirlo.