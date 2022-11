Uno de los grandes reproches que se han hecho contra la FIFA por designar a Qatar como sede del mundial del 2022, ha sido el trato y las violaciones a los derechos que se dan en dicho país a las personas LGBTQ+, por lo que las selecciones de Inglaterra, Gales, Alemania, Bélgica, Francia, Dinamarca, Holanda y Suiza anunciaron su intención de jugar sus partidos mundialistas con el brazalete ‘One Love’, conformado por los colores del acoiris y que busca reivindicar el derecho a la diversidad sexual y a la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, las amenazas de la FIFA surtieron efecto, y ante el anuncio de que los árbitros podrían sacar una tarjeta amarilla a los capitanes de las selecciones que portaran dicho gafete -incluso antes de comenzar los partidos- las ocho confederaciones lanzaron un comunicado conjunto este lunes, en el que anuncian marcha atrás a sus planes con el brazalete ‘One Love’

“La FIFA ha sido muy clara e impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes portan los brazaletes ‘One Love’ sobre el campo. Como federaciones nacionales, no podemos pedir a nuestros jugadores que se arriesguen a sanciones deportivas, incluidas tarjetas amarillas.

Estábamos preparados para pagar las multas que normalmente se aplicarían a por las violaciones al código de los uniformes; teníamos un firme compromiso de llevar el brazalete. Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados o incluso obligados a abandonar el terreno de juego.

Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes: le escribimos a la FIFA en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta. Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados: son firmes defensores de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras maneras.”

Getty Images

A pesar de no portar el gafete ‘One Love’ se espera que estas ocho selecciones se pronuncien a favor de la diversidad de alguna u otra forma a lo largo del mundial de Qatar 2022.