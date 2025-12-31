Lo que necesitas saber:

La nueva entrega de premios tomará el lugar que tenían los premios de The Best desde el 2016.

Se acabaron los premios The Best. Sí, la FIFA confirmó que a partir del 2026 se realizará una nueva ceremonia de premiación para reconocer a los mejores jugadores del año dentro y fuera de la cancha. Digamos que, será una versión mejorada de lo que habíamos visto en The Best.

Uno de los cambios más importantes es la sede. La nueva entrega de premios se realizará siempre (o hasta que decidan cambiarla) en Medio Oriente, específicamente en Dubái. Ya ven que últimamente la FIFA anda muy ‘amiga’ de aquella región del mundo y sus millones.

Javier Aguirre, nominado a mejor entrenador en los premios The Best
Foto: FIFA

¿Cuándo será la nueva entrega de premios de la FIFA?

De acuerdo con el comunicado de la FIFA, la nueva entrega de premios, que aún no tiene nombre, se entregará desde el 2026 y tomará el lugar que tenían los premios de The Best desde el 2016.

No vamos a negar que desde hace algunos años la credibilidad de dichos premios había dejado mucho que desear para gran parte de los aficionados y expertos, por lo que su fin abre la puerta a un nuevo proceso de selección más transparente y realista… o tal vez no.

“A partir de 2026, el evento se convertirá en la única ceremonia oficial anual de premios de la FIFA que reunirá a las figuras más influyentes del fútbol del mundo y celebrará a los mejores jugadores, equipos y logros de este hermoso deporte durante el año anterior”. Explicó la FIFA.

Consejo Deportivo de Dubái y Gianni Infantino
Consejo Deportivo de Dubái y Gianni Infantino / Fotografía @fifamedia

Gianni Infantino adelantó que no será solo una ceremonia más, sino una forma de ‘celebrar el futbol’. Eso nos hace pensar que veremos un espectáculo como el del Sorteo del Mundial con mucho show y poco futbol ¿Será?

“Estos premios mundiales de fútbol no serán solo una ceremonia de premiación, sino una forma innovadora de celebrar el fútbol y honrar a los mejores jugadores oficiales del año, tanto dentro como fuera de la cancha”

Todos los mejores jugadores premiados por The Best

En fin, aprovechando que los The Best llegaron a su fin, dejamos por acá todos los jugadores en la categoría varonil y femenil premiados desde el 2016.

Varonil

AñoJugadorClubPaís
2016Cristiano RonaldoReal MadridPortugal
2017Cristiano RonaldoReal MadridPortugal
2018Luka ModricReal MadridCroacia
2019Lionel MessiBarcelonaArgentina
2020Robert LewandowskiBayern MunichPolonia
2021Robert LewandowskiBayern MunichPolonia
2022Lionel MessiPSGArgentina
2023Lionel MessiInter de MiamiArgentina
2024ViniciusReal MadridBrasil
2025Ousmane DembéléPSGFrancia

Femenil

AñoJugadoraClubPaís
2016Carli LloydHouston DashEstados Unidos
2017Lieke MartensFC RosengårdPaíses Bajos
2018Marta VieiraOrlando PrideBrasil
2019Megan RapinoeSeattle Reign FCEstados Unidos
2020Lucy BronzeOlympique LyonnaisInglaterra
2021Alexia PutellasBarcelonaEspaña
2022Alexia PutellasBarcelonaEspaña
2023Aitana BonmatíBarcelonaEspaña
2024Aitana BonmatíBarcelonaEspaña
2025Aitana BonmatíBarcelonaEspaña

