El videojuego ‘FIFA23’ está sorprendiendo a propios y extraños con sus increíbles innovaciones en el desarrollo de juego y por sus complementos como Ted Lasso y el AFC Richmond.

Así es, Ted Lasso y su club, el AFC Richmond, entrarán al videojuego de futbol más exitoso del mundo y lo mejor de todo, es que serán elegibles en varios modos de juego.

De la pantalla al videojuego, el éxito de Ted Lasso ha sido descomunal y es por eso, que EA Sports se fijó en la serie de TV para llevarla al ‘FIFA23’… tomen todo el dinero de los fans gamers de una vez.

Foto: Especial

Este 21 de septiembre se hizo el anuncio oficial por parte de EA Sports sobre la colaboración con Warner Bros. Interactive Entertainment para que el personaje de Jason Sudeikis sea la novedad en el ‘FIFA23’.

“Tener a Ted Lasso y todo el equipo de AFC Richmond incorporados a la versión más nueva del juego es realmente un sueño hecho realidad para mí y para el resto de los muchachos. Esperamos que nuestros fanáticos tengan la oportunidad de jugar, jugar e incluso jugar contra sus personajes favoritos de AFC Richmond“, dijo el actor en el comunicado.

Foto: Especial

¿En qué modos de juego se podrá usar a Ted Lasso y al AFC Richmond?

Una de las ventajas que anunció EA Sports, es que tanto Ted Lasso como DT y el AFC Richmond como equipo, estarán disponibles desde el día 1 en el videojuego ‘FIFA23’.

Foto: Apple TV+

Ted Lasso en el Modo offline

No podemos no decir que ‘FIFA23’ no consiente a sus usuarios, pues pensó en todos, desde los que les gustan los modos de juego clásicos, como los que nuevos gamers en línea.

Pero, vamos a lo que nos truje y se trata de que podremos encontrar a Ted Lasso como director técnico disponible en el Modo Carrera del videojuego, así que, tenemos la posibilidad de elegir al AFC Richmond en este modo y elegir a su mítico DT o si elegimos a otro club, podemos tener a Ted Lasso en el banquillo.

Se imaginan a Ted Lasso como DT del Real Madrid o en Old Trafford con el Manchester United, o en una de esas, dirigiendo a Boca Juniors en la Bombonera… una auténtica locura.

Peeeeeero, no será el único modo de juego donde lo puedes encontrar. Si te quieres echar un partidito clásico o como le decimos, la reta, el AFC Richmond estará en la categoría ‘Resto del Mundo’.

Además, Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya y Dani Rojas también formarán parte del ‘FIFA23’, así como el estadio del equipo… El icónico Nelson Road.

Foto: Especial

Modos online de ‘FIFA23’

Cuando decimos que EA Sports pensó en todos, lo decimos en serio, porque se sabe que la mayoría de las personas se meten al videojuego para crear sus equipos y disfrutar las experiencias online.

Y para FIFA Ultimate Team y Pro Clubs, también estarán disponibles todas las cosas relacionadas a Ted Lasso y el AFC Richmond, sólo que conseguirlas no será tan sencillo.

Para desbloquear a Ted Lasso, Coach Beard, uniformes del AFC Richmond, otros artículos, el estadio, canticos, banderas y más, primero tendrán que completar unos cuantos desafíos.

Sólo nos surge una pregunta: ¿Es demasiado tarde pedir a ‘Club de Cuervos’ para el ‘FIFA23’?