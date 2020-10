La NFL estaría preparando un bombazo de último minuto y es que uno de los jugadores más polémicos de los últimos meses podría volver a jugar. Desde hace algunos días ya se sabía del interés de los Tampa Bay Buccaneers por firmar a Antonio Brown y con el acuerdo ya casi amarrado, ahora se ha filtrado cuánto ganaría ‘AB’, pues parece todo se haría oficial muy pronto.

Antonio Brown ha pasado muy malos momentos en los últimos meses y es que no sólo afronta una sanción de 8 juegos por parte de la NFL por violar las políticas de conducta, sino que ha sido acusado de agresión física, sexual, robo y ha estado metido en muchos problemas legales. Parece haber una luz al final del camino y esa se la brindarían los Buccaneers.

De acuerdo a información de Adam Schefter de ‘ESPN’, se ha filtrado la cantidad que percibiría Antonio Brown en caso de fichar con los Buccaneers, pues aunque ahora no serían tantos millones como estaba acostumbrado, sería una buena cantidad.

La información dicta que Antonio Brown podría ganar alrededor de 2.5 millones de dólares y es que sus ganancias estarían repartidas en su contrato base, incentivos y bonos, que de cumplir, obviamente la paga sería mayor.

Antonio Brown has to hit the individual marks and Tampa has to make the playoffs for him to cash on his $1.5 million worth of incentives. To earn any incentive, Bucs have to make playoffs. https://t.co/HVgU54aS1g

— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 25, 2020