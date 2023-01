La salida de Lionel Messi del Barcelona fue una de esas cosas que muchos juraban no podría darse en esta vida. Leo era el Barça y el Barça era Leo, pero poco a poco nos vamos enterando que la relación al final no fue nada sencilla y el dinero no habría sido lo único que separó al hoy campeón del mundo de los culés.

Al menos un reportaje de El Periódico (medio español), asegura que los exdirectivos del club no soportaban ni tantito a Messi. Varias supuestas conversaciones entre los miembros de la anterior junta directiva del equipo así lo demostrarían.

Foto: Getty

Filtran supuestos mensajes de la exdirectiva del Barcelona contra Messi

Pasa y resulta que el mencionado medio publicó una serie de presuntos mensajes provenientes de un chat grupal de Whatsapp donde se comunicaban los exdirectivos de Barcelona. Hablamos de José María Bartomeu, Òscar Grau, Jordi Moix, Oriol Tomás, David Bellver, Pancho Schroder, Javier Sobrino y Román Gómez Ponti.

Los supuestos mensajes se habrían enviado el 31 de enero del 2021 (meses antes de que Leo se fuera al PSG), momento en que otro diario español, El Mundo, reveló detalles del contrato de Messi. Se presume que eso desató la molestia de la ya entonces exdirectiva del Barcelona.

“Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él. Yo no podré hacerlo nunca pero a las cifras de su contrato habría que sumar la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas)”. Fue uno de los polémicos mensajes que se habrían escrito en un grupo de Whatsapp en contra de Messi

Foto: Getty

Román Gómez Ponti, el que más habló contra los jugadores

Ese mensaje habría sido escrito y enviado por Román Gómez Ponti, quien era el máximo responsable de los servicios jurídicos del Barça. De acuerdo con El Periódico, fue de sus dispositivos de donde se obtuvieron las conversaciones.

Como ves, llama a Messi “rata” y en otro mensaje se refiere a él como “enano hormonado”, expresando que todos son víctimas de él en el club y que ojalá se vaya

“… Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida… ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico whatsapp: “presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques”. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar”.

Foto: Especial

Messi no fue el único insultado

Te recuerdo que hablamos del 2021 y la crisis por la pandemia de COVID-19 era aún muy fuerte. Ese tema, por ello, es uno de los principales en la conversación del chat.

Gómez Ponti se va contra Messi nuevamente, pero también salen embarrados jugadores como Gerard Piqué (muy popular en estos momentos gracias a Shakira) y Sergio Busquets. El exdirectvo del Barcelona los acusa de no ser solidarios con el club por negarse a negociar su contrato en medio de la pandemia.

“El club debe afrontar bajo tu liderazgo la reducción drástica de la masa salarial del primer equipo de fútbol, y más después de la actitud impresentable, despreciable y repugnante de una plantilla de millonarios malcriados e insensibles que se han negado a pactar con el club las medidas mínimas para asegurar nuestra viabilidad económica, prescindiendo del sufrimiento de la gente”.

Foto: Getty

“Hay que despedir jugadores y olvidarnos que han pasado por el club”

Varios jugadores aceptaron bajarse el sueldo en diferentes equipos del mundo mientras el coronavirus impidiera que se jugaran los partidos o que la gente asistiera a los estadios. Por esa razón, Ponti le aconseja a Bartomeu echar del club a:

“…aquellos jugadores que no tienen mercado y no pueden ser traspasados (Busquets puede ser un ejemplo excelente) para despedirlos con una indemnización mínima y olvidarnos que han pasado por el club por insolidarios”.

Bartomeu, por otra parte, asiente ante algunas de las quejas, y también se filtró uno de sus mensajes respecto a Messi.

“Muchas veces hemos hecho caso a Leo, no siempre, pero muchas veces, y este contrato sin pandemia era totalmente asumible. Era correcto teniendo en cuenta todo lo que él genera”.