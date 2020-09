Miami Heat se corona en el Este y así se jugará la Final de la NBA contra Lakers

Después de seis partidos, la Conferencia del Este de la NBA ya tiene campeón y esto significa que ya se armó la Final de la NBA. Miami Heat se impuso a los Boston Celtics 125-113 en la burbuja de Orlando y ahora el Heat se enfrentará a un viejo conocido, LeBron James, quien ahora está con los Lakers.

Bam Adebayo fue el guía del Heat con 32 puntos, 14 rebotes y cinco asistencias, mientras que del lado de Boston el que dio la cara fue Jayson Tatum con 24 puntos, siete rebotes y 11 asistencias.

The @MiamiHEAT advance and will take on the @Lakers in the 2020 #NBAFinals presented by YouTube TV! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/eHTuSYvKW3

— NBA (@NBA) September 28, 2020