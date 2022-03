La Fórmula 1 se está convirtiendo en uno de los espectáculos más grandes del deporte. Las rivalidades, lo cerrado que se ha puesto el campeonato en los últimos años y para 2023 una carrera llegará a Las Vegas y para aprovechar las luces de la noche, será una carrera noctura.

Miami y Austin no será las únicas ciudades que tengan un Gran Premio de Fórmula 1 en 2023, Las Vegas se unirá y pues como la ciudad es conocida por la vida nocturna y las luces de neón en las noches, así que, bienvenida carrera nocturna.

Durante el mes de noviembre se llevará a cabo este Gran Premio de Las Vegas que debutará en 2023 y la verdad es que la ‘Ciudad del Pecado’ no es ajeno a las carreras de automóviles, pues ya tiene experiencia en 1981 y 1982, pero sí será el regreso formal de Fórmula 1 en esta ciudad.

El icónico Strip de Las Vegas será el escenario donde Max Verstappen, Checo Pérez, Lewis Hamilton y los pilotos de Ferrari correrán en la ciudad, en un circuito lleno de glamour entre famosos hoteles y casinos en la ‘Ciudad de las luces’.

14 curvas y poco más de seis kilómetros son los que tendrá este Gran Premio de Las Vegas, además de tres rectas y una secuencia de curvas de alta velocidad son las que sortearán los pilotos de Fórmula 1 en un total de 50 vueltas.

Ready to up the ante in 2023 🤩#F1 @Vegas @WynnLasVegas @MGMResortsIntl @CaesarsEnt pic.twitter.com/rRbxJvPsgu

— Formula 1 (@F1) March 31, 2022