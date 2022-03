La curiosa reacción de Lewis Hamilton tras su décimo lugar en Arabia: “¿Me dan puntos?”

Las cosas no van nada bien para Mercedes en el arranque de temporada de la Fórmula 1, pues su auto no luce competitivo como en años anteriores. Prueba de ello es que Lewis Hamilton quedó fuera en la Q1 del Gran Premio de Arabia y terminó la carrera en el décimo lugar. El podio en Baréin parece ser solo un espejismo y hay mucho por mejorar para los actuales campeones de constructores.

Antes de que regresara la actividad, el mismo Hamilton dijo que no creía tener un monoplaza para pelear por victorias. No vamos a mentir, en un principio no le creíamos ni tantito. Y no éramos los únicos porque pilotos como Max Verstappen y Carlos Sainz declararon que cada año sucedía lo mismo para luego arrasar.

Sin embargo, la historia ahora sí es muy diferente y la evidencia está en los resultados. Entre Lewis Hamilton y George Russell suman 38 puntos; es cierto que están segundos en el campeonato pero Red Bull ya suma 37 y en la primera carrera retiró a sus dos autos. En Arabia se sumaron apenas 11 unidades y esto no pinta nada bien para Toto Wolff y compañía, algo que quedó evidenciado en la radio de Mercedes.

El fin de semana comenzó de manera regular para Mercedes, pero la cosa se puso color de hormiga cuando Hamilton quedó fuera en la Q1 de la clasificación. Lance Stroll lo mandó a la posición 16, pero los retiros de Schumacher y Tsunoda lo llevaron a la 14 para la largada.

Durante la carrera en Arabia, hubo momentos en los que Lewis Hamilton se acercó a los primeros lugares. No obstante, todo terminó con un décimo puesto que hace mucho no ocupaba. Por ello, cuando se le informó su resultado, el británico reaccionó de una manera poco usual.

“Está bien, Lewis, es P10. Lo siento por ello. Una mierda de resultado teniendo en cuenta todo el trabajo duro“, le dijo el ingeniero Peter Bonnington a través de la radio. Del otro lado, Hamilton respondió: “¿Dan puntos por esa posición?“. Ahí le aclararon que sí, que había sumado un punto para su causa y al 7 veces campeón solo le quedó conformarse, pues más adelante dijo ya que quería irse a casa.

Lewis Hamilton asking Bono: “Is there even a point for that position?” after finishing the #SaudiArabianGP on P10. Only way is up for Merc now! #F1 pic.twitter.com/XMLv13nPYS

— TrackedF1 (@tracked_f1) March 27, 2022