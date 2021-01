¡O Rei en Fornite! El videojuego estrena la Copa Pelé para todos los aficionados del futbol

Fornite es sin duda uno de los videojuegos que ha revolucionado la industria en los últimos años y fue de los primeros en colaborar con distintas marcas que se pueden incluir en el desarrollo del mundo abierto que tiene. Con el fin de llegar a más mercados, han incluido a personajes como el rapero Travis Scott o a los personajes de Marvel.

Ver en YouTube

El mercado de los videojuegos tiene una gran base de fanáticos en los deportes con franquicias como las de FIFA, Madden, NBA y más por la compañía EA Sports. Además, la empresa japonesa Konami sigue produciendo el histórico Winning Eleven ahora llamado Pro Evolution Soccer.

En esta semana Fornite tendrá un contenido exclusivo para los amantes del futbol, un evento temático que toma como eje central al brasileño Pelé verá la luz con una celebración típica del delantero que estará disponible en la tienda en línea del juego a partir del 23 de enero y que podrás usar después de ganar una partida.

El debut de la Copa Pele será el día de hoy 20 de enero y tendrás la oportunidad de conseguir la celebración y un skin (conjunto con el que puedes vestir a tu avatar) llamado “remate”, totalmente gratis. Además, uno de los premios para los jugadores que hagan más puntos también tendrán la oportunidad de ganar una camiseta personalizada y autografiada.

Para nuestros lectores que son asiduos a jugar Fornite, aquí les dejamos las reglas para la Copa Pelé.

Los equipos que hacen colaboración con el videojuego son Manchester City, West Ham y Wolverhampton de la Premier League; Juventus, AC Milan, Inter Milan y AS Roma de la Serie A. Seattle Sounders, Atlanta United, Los Angeles FC de la MLS. El mítico equipo de Pelé, el Santos. Por España estará el Sevilla.

A Portugal lo representa el Sporting CP, a la Bundesliga el Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04 y el Wolfsburg. Escocia tiene a sus dos equipos más importantes en Rangers y Celtic. De Asía podrás jugar con el Cerezo Osaka, Melbourne City FC, Sydney FC, Western Sydney Wanderers. De latinoamerica viene, además de Santos viene EC Bahia.

Football (or Soccer to some) is coming to Fortnite ⚽

Your favorite clubs' Outfits, a new Creative Hub and we've teamed up with Legendary player @Pele to bring you the Pelé Cup. Compete to earn his iconic Air Punch Emote and the new Kickoff Set!

🔗: https://t.co/cIOah6XVTo

— Fortnite (@FortniteGame) January 19, 2021