Esta semana 15 de NFL nos dejó algo trascendental y no sólo eso, es la primera vez que sucede en toda la historia. Esta hazaña viene por parte de los jugadores con más experiencia de la liga, hablamos de Larry Fitzgerald y Frank Gore de los Arizona Cardinals y los New York Jets, respectivamente.

Tanto Gore como Fitzgerald se unieron para ser el primer receptor y el primer corredor de la NFL que anotan un touchdown en la misma semana, siendo los jugadores más longevos de su posición (ambos con 37 años) en lograr tal hito.

Today, the NFL’s oldest RB (Frank Gore, 37) and oldest WR (Larry Fitzgerald, 37) both scored touchdowns.

It’s the first time in NFL history a RB and WR, both at least 37 years old, both scored touchdowns in the same week. pic.twitter.com/EqdkiIqyCL

