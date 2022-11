Cuando Cristiano Ronaldo regreso al Manchester United, se pensó que el amor sería eterno entre ellos dos. Pero, una temporada después, el corazón está roto, igual que su relación.

Cristiano Ronaldo en su primera temporada de regreso, fue el mejor jugador del equipo y rescató -hasta donde pudo- a los Red Devils en Champions League, pero no logró hacerlo en la Premier League.

Con la eliminación en Champions y la pésima clasificación en la Premier League, un nuevo DT llegó al Manchester United. Erik Ten Hag tomaba las riendas del equipo y traía ideas frescas.

Foto: Reuters

De inicio, todo indicaba que Erik Ten Hag y Cristiano Ronaldo tendrían una buena relación, peeeeeeeeeeeeero, en algún momento todo cambió, diría el grupo Camila.

‘El Bicho’ pasó de ser solución de un Manchester United necesitado del portugués, a ser un suplente de lujo, rol que no le gustaba para nada a CR7, pero que siempre adoptó con mucha profesionalidad.

Foto: Getty Images

La ruptura entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo

Sí, existía una mala relación entre DT y jugador, pero todo se fue al bote de la basura cuando Cristiano Ronaldo, supuestamente, se negó a entrar en los últimos minutos de un partido y se fue directamente a vestidores.

El club castigó esta acción del portugués y lo mandó a descansar un rato, pero finalmente volvería a las convocatorias tras disculparse, pero la situación no ha cambiado.

CR7 sigue teniendo un rol secundario en el Manchester United y el mismo ManUtd sigue teniendo un rol secundario en los torneos donde participa, estando acostumbrados a ser protagonistas.

Desafortunadamente para ambos, la cosa no termina aquí, porque Cristiano Ronaldo ofreció una entrevista a Talk Sport en la que le tiró de lleno al Manchester United, y como era de esperarse, habrá consecuencias.

Foto: Getty Images

El vendaval de situación tras las declaraciones de CR7

Una de las polémicas citas de la entrevista, fue lo poco que había cambiado desde que Cristiano Ronaldo se fue y regresó al Manchester United, tuvo una mala impresión para el portugués.

“Piers (Morgan), para ser honesto, cuando firmé por el Manchester United, pensé que todo había cambiado porque han pasado 13 años desde que cambié. Estuve en el Real Madrid nueve años y tres en la Juventus. Y cuando llegué, pensé que todo sería diferente, ya sabes, la tecnología, las infraestructuras y todo. Pero me sorprendió, de mala manera, digamos de esa manera… porque vi, todo era igual“, dijo el astro.

Después, criticó la llegada de Ralf Rangnick al equipo: “No sé qué está pasando, pero desde que Sir Alex Ferguson se fue no vi ninguna evolución en el club, el progreso fue cero. Por ejemplo, tenemos un punto interesante que, cómo el club como el Manchester United después de despedir a Ole, traen al director deportivo Ralf Rangnick, que es algo que nadie entiende. Este tipo ni siquiera es un entrenador. Un club más grande como el Manchester United trayendo un director deportivo, me sorprendió no solo a mí sino a todo el mundo, ya sabes“, Cristiano Ronaldo no se guardó nada.

Foto: Getty Images

Disputa con Erik Ten Hag

Para nadie es un secreto que ellos ya no se llevan bien y Cristiano Ronaldo también tuvo algunas palabras para su DT sobre ciertas incongruencias que encontró en su discurso y también se arrepiente del tema de irse al vestuario al negarse entrar al campo.

“Piers, seré honesto contigo, es algo que lamento, dejar el estadio. Probablemente, o tal vez no, no lo sé. Lo lamento, pero de la misma manera me sentí provocado por el entrenador. No me permitió, un entrenador me puso en tres minutos en un partido. Lo siento, no soy ese tipo de jugador. Sé lo que puedo dar a los equipos“, dijo CR7.

“Él puede tener una opinión diferente a la mía. Ellos (los DT’s) eligen a los jugadores que creen que son mejores para el equipo. Respeto eso, pero excusas todo el tiempo. Las excusas tienen piernas cortas, no pueden excusarse todo el tiempo, que son cosas que no tienen sentido“, agregó.

“Está bien, no me pones contra el Manchester City por respeto a mi carrera y quieres ponerme tres minutos contra el Tottenham. No tiene sentido… Creo que lo hizo a propósito porque, por ejemplo, en un equipo nacional los otros clubes, si el entrenador quiere ponerme cinco minutos, si alguien se lesiona o si realmente me necesitan, ayudaré. Pero de esa manera me sentí provocado no solo por ese juego, sino antes“, sentenció Cristiano Ronaldo.

Le gustaría ver al Arsenal campeón, si el Manchester United no lo logra

Se sabe que la rivalidad entre el Manchester United y el Arsenal es antológica y no se quieren nadita. En la misma entrevista, mencionó algo sobre los Gunners, que no gustarán nada a los Red Devils.

“El Manchester United primero, y si no, el Arsenal es un equipo que me gusta ver jugar. Me gusta el equipo. Me gusta el entrenador. Creo que tienen un buen equipo“, dijo Cristiano Ronaldo sobre sus gustos para campeones en la Premier League.

Foto: Getty Images

Ruptura total con el Manchester United por declaración de Cristiano Ronaldo

Cerramos esta pequeña enciclopedia de frases con una que podría sentenciar la estadía de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, pues admitió que se sintió traicionado por el club.

Después, los Red Devils anunciaron que estas declaraciones serían evaluadas y pronto tomarían cartas en el asunto, o sea, que difícilmente veamos a CR7 de regreso en Old Trafford.

Será el fin de una leyenda del ManUtd y cómo sale por la puerta de atrás, algo que ninguna persona podría haber escrito ni en el sueño más loco de futbol.

Foto: Getty Images