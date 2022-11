A Cristiano Ronaldo difícilmente lo veremos en el Manchester United para el segundo semestre de la temporada. El portugués termina contrato en el próximo verano y las diferencias con el técnico, Erik ten Hag, ya nos hacían pensar que el portugués buscaría la salida en el mercado de invierno, lo cual beneficiaría al club en materia económica. Si Cristiano se mantiene con el United un semestre más, se iría como agente libre (gratis) a otro equipo.

A esto hay que sumarle las más recientes declaraciones al diario The Sun, en Inglaterra. El portugués concedió una entrevista al periodista Piers Morgan, a quien confesó que no tiene respeto por el actual entrenador de los Red Devils, con quien apenas ha contado con algunos juegos como titular, por lo cual aseguró sentirse traicionado.

Cristiano, traicionado en el Manchester United

Hay que recordar que la relación entre Cristiano y Ten Hag no comenzó de la mejor manera, pues el portugués reportó tarde a los entrenamientos de pretemporada, pues buscaba un nuevo destino y en la entrevista dejó claro que la relación con e timonel no ha mejorado.

The Sun

“No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, indicó. comentó el portugués. “Puede que no deba decirlo, pero la gente tiene que saber la verdad. Me he sentido traicionado. He sentido que algunas personas no me quieren aquí. No sólo este año, el anterior también. Me han convertido en la oveja negra”, declaró.

Para cuando termine el Mundial, Cristiano Ronaldo tendría que reportar con el Manchester United, al menos para los dos últimos juegos de la escuadra en la Premier League, ante Nottingham y Wolverhampton, el 27 y 31 de diciembre, y en enero se abrirá el mercado de invierno.

Cristiano criticó también la llegada del alemán Ralf Rangnick para dirigir al Manchester United en la temporada anterior y quien fue el encargado de recomendar el fichaje de Ten Hag, así como formar las bases para el supuesto resurgimiento del United.

“¡Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera había oído hablar de él”, comentó y de paso le lanzó una pedrada al estratega actual, con quien consdera que no se ha visto una evolución. “No he visto evolución en el club, la progresión ha sido cero”.

Getty Images

Pedrada a Wayne Rooney

En dicha entrevista se refirió también a las críticas de Wayne Rooney, con quien ha protagonizado diferencias desde hace varios años. Rooney aseguró antes de publicarse la entrevista que Cristiano era “una distracción que el Manchester United no necesita”.

Al respecto, Cristiano tuvo una respuesta, de esas que él sólo sabe dar, y de plano dio a entender que los años no le han caído bien. “No sé por qué me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y sigo jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él… lo cual es verdad”.

¿A qué equipo se iría Cristiano Ronaldo?

El porrtugués buscaría la salida a un equipo que le permita jugar de nueva cuenta en la Champions League, de modo que quedarían 16 opciones, pero esto se vería con mayor claridad después del Mundial de Qatar, el cual se perfila para ser el último de Cristiano.