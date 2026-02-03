El futbol olímpico de Los Ángeles 2028 se jugará en varias ciudades: Aquí las sedes y calendario

Lo que necesitas saber: El Rose Bowl será sede de las finales, pero la fase de grupos se jugará en distintos estadios del país

El futbol olímpico es uno de los deportes más importantes de los Juegos Olímpicos y en Los Ángeles 2028 no será la excepción. Mira tú, aunque la ciudad californiana será la sede del evento, los torneos se van por todo el país.

Habrá siete sedes en total para los torneos masculino y femenino, en distintas ciudades más allá de Los Ángeles.

Foto: @LA28

Ciudades y estadios: Las sedes para el futbol olímpico de Los Ángeles 2028

Pasa que la fase de grupos de ambos torneos se disputará en seis estadios fuera de Los Ángeles, mientras que las etapas finales sí se disputarán en el Rose Bowl de la ciudad sede de los Juegos Olímpicos.

A continuación la lista de estadios:

Columbus (ScottsMiracle-Gro Field)

Nashville (Geodis Park)

Nueva York (futuro Etihad Park)

San Diego (Snapdragon Stadium)

San José (PayPal Park)

St. Louis (Energizer Park)

Los Ángeles (Rose Bowl)

Foto: @LA28

El torneo de futbol femenino tendrá más equipos que el masculino en Los Ángeles 2028

Muy importante recordar que esos estadios y sedes tendrán más partidos de futbol femenil que de futbol masculino. Como ya te contamos en su momento, el torneo femenino tendrá más selecciones por primera vez en la historia, lo que implica que tendrá más partidos.

Mientras que el torneo masculino contará con 12 selecciones, en un formato de tres grupos de 4 equipos, el torneo femenino será de 16 selecciones, con 4 grupos de 4 equipos.

Calendario del futbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Naturalmente todavía no se sabe qué selecciones participarán, pero sí sabemos cuándo. El futbol en los Juegos Olímpicos arrancará el miércoles 12 de julio de 2028, y las finales por medalla serán el viernes 28 la primera y el sábado 29 la segunda (acá más detalles del calendario de Los Ángeles 2028).

Sin duda el futbol olímpico dará un paso gigante para la equidad de género en la próxima edición de los Juegos Olímpicos.