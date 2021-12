Andrés Guardado cuenta cómo vivió el campeonato del atlas en España: "Puedo morir en paz"

¿Cómo describir el sentimiento de ver campeón a tu equipo? Si de por sí es una emoción prácticamente inexplicable, los aficionados del Atlas tienen una misión aun más complicada luego de 70 años de sequía. Y la afición de este club es grande, tan grande que incluye a grandes figuras del entretenimiento o del mismo futbol como Andrés Guardado.

El jugador mexicano que milita en el Real Betis vivió el segundo título en la historia de La ‘Academia’ en España, pero la distancia no fue impedimento para disfrutar. En compañía de su esposa Sandra, tuvo que ver el partido durante la madrugada. Sin embargo, el mediocampista reveló que esperaba el silbatazo inicial con ansias desde horas antes.

“No dormí. Los rojinegros hemos pasado por todas con este equipo y por fin tenemos una alegría enorme. Valió la pena tanta espera, para mí por lo menos. Todavía no he dormido, tuve el partido contra la Real Sociedad y al salir le decía a mis compañeros que sería la noche perfecta porque ganamos 4-0. Ya me puedo morir en paz“, dijo Andrés Guardado en entrevista con Héctor Huerta de ESPN.

¿Qué hizo Andrés Guardado en el penal de Julio Furch?

La diferencia de horario provocó que Andrés Guardado viera el partido en las primeras horas del lunes 13 de diciembre en España. Sin embargo, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas y destacó que su amor por el equipo va más allá de haber defendido sus colores cuando era un jovencito.

“Estaba en mi cama a oscuras, con mis hijos dormidos, no podía hacer mucho ruido. Lo que me salió fue saltar en mi cama y fue inevitable ponerme a llorar. Literal me puse a llorar, de hecho mi mujer me empezó a grabar y yo le dije: ‘No me grabes porque me da un poco de vergüenza’.

“Es un sentimiento que nunca me había tocado vivir y ser aficionado a un equipo, más allá de que había jugado con el equipo como profesional, yo soy del Atlas de toda la vida. Fue una alegría muy grande“, agregó Guardado.

Por último, fue cuestionado sobre el motivo de seguir apoyando al Atlas, si la sequía de títulos provocó de todo, menos alegría: “Parecerá una salida fácil decir que si te lo explico no lo entenderías, pero es que es totalmente cierto. No hay una manera de explicar con palabras“, respondió.