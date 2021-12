¿Cómo le fue a las futbolistas mexicanas que militan en Europa durante 2021?

Con el 2021 a punto de terminar, el deporte cierra etapas importantes en todos sus niveles. Las futbolistas mexicanas no son la excepción, ya que hay una importante legión que milita en Europa y apunta a crecer mucho más.

Hubo otras que regresaron a México para jugar por primera o segunda vez en la Liga MX Femenil. Ese fue el caso de Charlyn Corral, Rubí Soto y Estefanía Fuentes. Sin embargo, todavía hay una fuerte legión azteca que pone en alto la bandera mexicana cada semana.

Kenti Robles (Real Madrid)

La capitana de la Selección Mexicana luce cada vez más sólida con el Real Madrid. La lateral derecha se incorporó al equipo merengue hace un año y medio cuando fue creado y se mantiene como pieza prácticamente inamovible en el XI inicial.

El éxito de la temporada anterior permitió que el conjunto madrileño clasificara por primera vez a la Champions League. ahí es donde Kenti Robles juega un papel todavía más importante, ya que anotó el primer gol del club en esta competencia.

La pelea por los títulos todavía luce un tanto lejana, pero Robles es el ejemplo a seguir para las mexicanas en Europa. Para cerrar bien el año, fue reconocida como la Mejor Jugadora del mes de noviembre, con cinco partidos jugados entre Primera Iberdrola y Champions.

Myra Delgadillo (SC Braga)

El 2021 comenzó de la mejor manera en lo individual y lo colectivo. La atacante se metió a los libros de historia al convertirse en la primera entre las futbolistas mexicanas que se corona campeona de la Copa de Portugal. El SC Braga superó 3-1 al Benfica en la final y la seleccionada nacional fue clave para superar las semifinales con doblete.

Myra Delgadillo captó reflectores con ese logro, pero se mantuvo constante durante todo el año. Más allá de ser titular o suplente con el equipo portugués, es determinante cuando está en el campo y ya sea con uno, dos o hasta tres goles por partido, colaboró para clasificar a los playoffs que seguirán su marcha durante lo que queda de diciembre y los primeros meses de 2022.

#SeleccionMayor De titular jugando 85 minutos, y colaborando @MyraDelgadillo con un Gol en la victoria de su equipó @SCBragaOficial 3-0 Länk Vilaverdense. Apoyando siempre 🇲🇽👊. @Miseleccionfem pic.twitter.com/3uAKNSsEYh — Apoyotricolorfemenil 🇲🇽 (@Apoyoaltrifeem) December 7, 2021

Emily Alvarado (Stade de Reims)

La portera mexicoamericana emigró a Europa en julio de 2021: Graduada de la Texas Christian University fue contratada por el Stade de Reims de Francia, equipo que le ha permitido tener buena cantidad de minutos para mantenerse firme también en las convocatorias de Selección Mexicana.

Sus grandes actuaciones y atajadas ayudan al Reims en lo colectivo, pero también atraen reconocimientos individuales. La arquera ha aparecido en el XI Ideal de la Division 1 Fémenine junto a figuras como Wendie Renard y Ada Hegerberg. Por ahora, su equipo es séptimo en la tabla general.

Foto: Stade de Reims

Pamela Tajonar (Villarreal)

La portera pasó el primer semestre del año con el EDF Logroño, que descendió de la Primera Iberdrola; no obstante, el Villarreal se fijó en su calidad y la contrató para el arranque de la temporada 2021/22. Aun así, no ha tenido los minutos esperados, por lo que va y viene entre suplencias y ausencias en las convocatorias.

Por ello, Pamela Tajonar no descarta la posibilidad de jugar en la Liga MX Femenil en los próximos meses: “No lo veo como un retroceso, cada quien valora sus opciones y seguramente ellas están muy convencidas de que ese es el camino a seguir. Encantada de jugar algún día en México, pero mi situación me llevó a mantenerme una temporada más (en España)“, dijo en entrevista con Once Diario.

Anika Rodríguez (PSV)

Delantera y también mexicoamericana, Anika Rodríguez ha sido anotadora del gol de la victoria en varios partidos durante 2021; así fue ante el VV Alkmaar y el Twente, por poner un par de ejemplos. Además, fue campeona de la Copa de los Países Bajos junto a Cecilia Santiago para convertirse en las primeras futbolistas mexicanas campeonas en este país.

Todo esto llamó la atención de la directora técnica Mónica Vergara, quien busca ‘amarrarla’ para que juegue con Selección Mexicana. Anika había tenido actividad con selecciones menores de Estados Unidos y en 2021 recibió minutos con el ‘Tri’ que podrían convertirse en llamados para las eliminatorias mundialistas.

Silvana y Tatiana Flores

Las hermanas Flores hacen que la legión de futbolistas mexicanas en Europa se extienda en Inglaterra y tuvieron un 2021 muy movido a nivel de clubes. Silvana, la mayor (19), empezó en el Chelsea y en febrero firmó con el Reading en busca de tener minutos en la Women’s Super League pero tampoco los consiguió y posteriormente se incorporó al Tottenham.

Por su parte, Tatiana Flores se mantiene con las Blues luego de su salida del Arsenal y apunta a la máxima categoría con participación en divisiones inferiores. Ambas han recibido convocatorias a Selección Mexicana, aunque podrían inclinarse por Canadá e incluso Inglaterra como su hermano Marcelo.