Real Madrid no se someterá a ‘cuarentena obligatoria’ para enfrentar al Manchester City

La vuelta de los Octavos de Final de la Champions League están más cerca que nunca pero en una de las series más parejas y emocionantes ha surgido polémica. El gobierno de Reino Unido comunicó este domingo que el Real Madrid no deberá someterse a la ‘cuarentena obligatoria’ de 15 días para personas que viajen de España a su país, por lo que el duelo ante el Manchester City se jugará con ‘normalidad’ en el Etihad Stadium pero la pregunta es: ¿por qué tomaron esta decisión?

El Real Madrid visitará al Manchester City el próximo viernes 7 de agosto en punto de las 14:00 hrs, donde tratarán de revertir el marcador adverso de 2-1 que consiguieron en el Santiago Bernabéu.

Se supone que, en cuanto a eventos deportivos y viajes de personas del extranjero, todos deben someterse a una cuarentena de 15 días con el fin de evitar un rebrote de coronavirus pero de acuerdo a lo anunciado por el gobierno británico, eso no aplicará con el Real Madrid.

El gobierno del Reino Unido excluyó este sábado a España de la lista de países seguros exentos de cuarentena, lo que significa que los viajeros que lleguen de allí deberán aislarse dos semanas para evitar cualquier tipo de riesgo en torno al coronavirus.

Manchester City’s second-leg clash with Real Madrid in the last 16 of the Champions League will be exempt from the re-imposed 14-day quarantine rule on travellers from Spain, the UK government has confirmed.

