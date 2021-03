El gol de Bono, el portero del Sevilla, en el tiempo agregado contra Valladolid

Sevilla rescató un empate valioso en su visita al Valladolid y todo gracias a su portero, el marroquí Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, quien se encargó de marcar su primer gol como futbolista profesional gracias a una jugada que parecía perdida.

“Las sensaciones son difíciles de describir porque no sabía ni cómo festejar. Es muy extraño. Me cayó el gol y estoy agradecido. Hace dos años rocé un gol aquí con el Girona y me volvió loco ese recuerdo para subir con el permiso del míster“, dijo Bono al final del partido.

Bono aprovechó una confusión

Valladolid tenía el triunfo en la bolsa frente a los andaluces y se jugaba el tiempo agregado, cuando Sevilla jugó su última carta con un balón al área en un tiro de esquina que después de un remate desviado quedó en poder de Óscar Arnaiz, quien intentó meter otro centro, pero el su envío se fue por toda la línea de meta.

Tanto jugadores como el portero del Valladolid dejaron pasar el balón hasta que este pegó en el poste y regresó a la posición de un jugador andaluz, quien metió el balón al centro del área, donde Bono disparó de primera intención e igualó el partido.

Invierta en Bono del estado.👇👇👇🤣 pic.twitter.com/DFTWQkbQrE — David Autoclima❄Sport (@DavidAutoclima) March 20, 2021

Segundo gol de portero en La Liga

Bono es el octavo portero en La Liga que marca un gol en partido oficial y el segundo en esta temporada. Anteriormente lo hizo el arquero del Eibar, Dmitrovic, quien firmó desde el manchón penal, en la derrota 2-1 contra el Atlético de Madrid.

El gol de Bono hizo que los aficionados del Sevilla recordaran el tanto de Palop en un partido de la Copa UEFA (hoy Europa League) frente al Shakthar, y con el cual los andaluces empataron el partido 2-2 y llevaron la definición del juego a tiempos extra, en los que el club español se quedó con el triunfo 3-2.