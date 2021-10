A lo Messi: El gol (con todo y recortes) de Jude Bellingham que maravilló a la Bundesliga

¡Crack a la vista! Aunque Jude Bellingham solo tiene 18 años, ya es pieza importante para el técnico Marco Rose en el Borussia Dortmund. Prueba de ello no solo son sus coberturas en mediocampo, sino también sus goles y todo lo que aporta al ataque de la escuadra negriamarilla.

El joven mediocampista llamó la atención desde hace varios meses. Primero con su presentación con el Dortmund, pero también con la Selección de Inglaterra en la Eurocopa. Durante unos días fue el jugador más joven en disputar el torneo continental, aunque el polaco Kacper Kozlowski le arrebató ese honor.

No obstante, ese tipo de récords son lo de menos cuando hay calidad. Jude Bellingham demuestra la suya semana a semana en la Bundesliga y el Arminia fue víctima de su talento en la Fecha 9. Su demostración fue tan espectacular, que hubo comparaciones con Lionel Messi y Neymar.

Como ya es costumbre, la carrera por ganar la Bundesliga comenzó apretada entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Con solo un punto de diferencia entre ambos en la tabla general, la victoria para el BVB era por demás importante. La buena noticia es que el equipo lució sólido e inclinó todo a su favor desde el primer tiempo.

Pero para no desentonar y ponerle su nombre al marcador, Jude Bellingham puso el 3-0 que parecía definitivo al minuto 72. El mediocampista inglés tomó el balón en los linderos del área, cortesía de Marco Reus, y condujo entre 3 rivales con recortes incluidos para quedar frente al arquero rival.

La definición se dio con un corto ángulo de disparo, aunque suficiente para deslumbrar a millones de personas.

Phenomenal. 🤩@BellinghamJude, that is out of this world. 💫 pic.twitter.com/Qzl4EhtE0N

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 23, 2021