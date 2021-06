¿Quién es Jude Bellingham, el futbolista más joven en debutar en la Eurocopa?

La intensidad de la Euro 2020 no disminuye, pues el tercer día de actividades comenzó con el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia. Los ingleses ganaron 1-0 y más allá de los tres puntos, el DT Gareth Southgate aprovechó para dar minutos al juvenil Jude Bellingham.

Con 17 años y 349 días, el también mediocampista del Borussia Dortmund pasó a la historia como el futbolista más joven en debutar en la Eurocopa. Antes, la marca era del neerlandés Jetro Willems, con 18 años y 71 días.

En el partido ante los croatas, Jude Bellingham entró al terreno de juego al minuto 82. Tomó el lugar de Harry Kane y a pesar de que los ingleses ya estaban en ventaja, dejó buenas sensaciones a los aficionados de todo el mundo.

¿Quién es Jude Bellingham?

Nació en Stourbridge, Inglaterra, el 29 de junio de 2003 e incursionó en el futbol desde muy pequeño. Cuando tenía 8 años de edad, se integró a las categorías inferiores del Birmingham City, club en el que dejó huella al grado de que la directiva retiró su número hace poco (22).

Con los 16 años recién cumplidos, fue considerado por el primer equipo y en agosto de 2019 se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial con esta institución. Al jugar la Copa de la Liga solo tenía 16 años y 38 días; por 100 días de diferencia, rompió la marca de Trevor Francis, instaurada en 1970.

En varias ocasiones se le comparó con Frank Lampard y Steven Gerrard, pero contrario a lo que se pensaría, son comentarios que no gustan a Jude Bellingham. El mediocampista busca crear su propio legado, a través de sus propias cualidades, entre las que destacan la precisión en espacios cortos y la velocidad.

Estos aspectos llamaron la atención en el Reino Unido, al igual que en el resto de Europa. El también anotador más joven del Birmingham se marchó al Borussia Dortmund en verano de 2020, porta el mismo dorsal y se ha consolidado como una de las promesas más importantes a nivel internacional.

En septiembre del año pasado dejó huella como el jugador más joven en anotar con el BVB y en octubre, como el jugador inglés más joven en debutar en la UEFA Champions League. Con 17 años y 113 días, fue titular para enfrentar a la Lazio y dejó atrás el récord de Phil Foden.

Experiencia con selección

Las brillantes características de Jude Bellingham también se aprovechan con la Selección de Inglaterra. Comenzó con las categorías Sub 16 y Sub 17, para luego ser el jugador más joven en participar con la Sub 21, en septiembre de 2020.

Las lesiones en el primer equipo provocaron que Gareth Southgate buscara a los jóvenes para algunos amistosos y ahí pasó a la historia como el tercer elemento más joven en debutar con la mayor. Únicamente tenía 17 años y 137 días.