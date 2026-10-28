QUIZ: Veamos si eres un experto en el Gran Premio de México de Fórmula 1

Una de las fechas más esperadas en el calendario deportivo en México es el arribo de la Fórmula 1. Entre finales de octubre y principios de noviembre, apartamos el fin de semana correspondiente para estar al tiro de lo que suceda en el Gran Premio de México y en especial con el piloto de casa, Checo Pérez.

El Gran Premio de México cuenta con gran historial dentro de la Fórmula 1, y formó parte del calendario de manera constante hasta la década de los 90, cuando el país entró en una crisis económica y también de pilotos, aspecto que terminó con el arribo de Checo en 2011.

Fue hasta 2015 cuando México volvió al calendario de Fórmula 1 y con ello también regresó la tradición, ya que nuestro país cuenta con una nutrida afición al automovilismo, no sólo en la Ciudad de México, sino en Monterrey, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, sólo por mencionar algunos estados.

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El Gran Premio de México necesita grandes expertos

Por eso, la visita anual de la Fórmula 1 permanecerá en México pese a que la actual administración en el gobierno federal retiró el apoyo al evento.

A pesar de ello, el Gran Premio de México se ha destacado por el nivel de organización y esto se ha reflejado con las cinco premiaciones consecutivas como el evento del año de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) y cada año se unen nuevos fans, que a la vez se convierten en nuevos expertos.

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Veamos si tú eres uno de esos expertos

Hay que decir que la serie de Netflix, ‘Drive to Survive’ ha jalado nuevo público no sólo en México, sino alrededor de todo el mundo, y eso ha dado nacimiento a nuevos expertos en Fórmula 1, y claro, más conocedores del Gran Premio de México ¿Crees ser uno de ellos? Veámoslo en este quiz.