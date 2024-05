Lo que necesitas saber: Checo Pérez registra dos victorias en Mónaco. La primera en el 2010 cuando estaba en GP2 y la segunda en el 2022 con Red Bull.

Checo Pérez no tuvo una buena sesión de Clasificación. Es más, por segundo fin de semana consecutivo que se quedó fuera de la Q3. Fue eliminado en la Q1 y tendrá que salir desde el fondo de la parrilla, en el 18º lugar del Gran Premio de Mónaco, por detrás de Logan Sargeant y Fernando Alonso.

Charles Leclerc se llevó la Pole Position y saldrá desde el primer puesto. El ‘Principe de Mónaco’ nunca a ganado en su casa. Oscar Piastri y Carlos Sainz largarán detrás de él.

Parrilla de salida del Gran Premio de Mónaco / Fotografía Desde el Paddock

Max Verstappen tampoco la tuvo fácil y aunque llegó a la Q3, apenas pudo rescatar el sexto lugar, el mismo hombre que arrancó en la pole la temporada pasada, ahora tendrá que salir en medio del tráfico, igual que Checo.

Las sorpresas fueron Alex Albon y Pierre Gasly, que consiguieron quedarse con el noveno y décimo lugar, respectivamente. Yuki saldrá en octavo puesto, pero eso ya no es sorpresa, chiquito y todo, se ha vuelto costumbre ver al japonés en la Q3.

Nº Piloto Escudería 1º Charles Leclerc Ferrari 2º Oscar Piastri McLaren 3º Carlos Sainz Ferrari 4º Lando Norris McLaren 5º George Russell Mercedes 6º Max Verstappen Red Bull 7º Lewis Hamilton Mercedes 8º Yuki Tsunoda Racing Bulls 9º Alex Albon Williams 10º Pierre Gasly Alpine 11º Esteban Ocon Alpine 12º Nico Hulkenberg Haas 13º Daniel Riccardo Racing Bulls 14º Lance Stroll Aston Martin 15º Kevin Magnussen Haas 16º Fernando Alonso Aston Martin 17º Logan Sargeant Williams 18º Checo Pérez Red Bull 19º Valtteri Bottas Sauber 20º Guanyu Zhou Sauber

Rebasar en las calles del Principado no es fácil, sin embargo, no es algo imposible. Checo necesita mantener el control del RB20, no cometer ni un solo error y también esperar una pizca de suerte en forma de alguna bandera roja safety car que juegue a su favor.

Horarios del GP de Mónaco / Fotografía Desde el Paddock

Daniel Ricciardo y Haas se quedan en la Q2

De los tres ganadores del Gran Premio de Mónaco que tiene Red Bull en su equipo, dos no pudieron llegar a la Q3: Checo se quedó en la Q1 y Daniel Ricciardo en la Q2, junto a los dos hombres de Haas, que seguramente serán problema en la carrera. No son fáciles de superar.

Verstappen fue el único en conseguir colarse a la Q1, con o sin problemas con el auto, siempre logra exprimir al máximo el rendimiento.

Eliminados en la Q2

Esteban Ocon | Alpine

Nico Hulkenberg | Haas

Daniel Ricciardo | Racing Bulls

Lance Stroll | Aston Martin

Kevin Magnussen | Haas

Checo eliminado en la Q1 de Mónaco

Cómo es costumbre el tráfico jugó un papel muy importante en la Clasificación de Mónaco. Varios autos tuvieron que detenerse para no estorbar al resto de los pilotos que estaban haciendo su vuelta rápida.

Durante las Prácticas Libres, Red Bull sufrió con la configuración del auto, incluso Max Verstappen aseguró que tienen el peor escenario posible, porque según él, el diseño del RB20 simplemente no es compatible con el Circuito de Montecarlo.

Checo Pérez se va eliminado en la Q1 de Mónaco / Fotografía @F1

Y eso quedó demostrado con Checo Pérez, que no marcó los mejores tiempos de la Q1 y fue eliminado en la Q1, por lo que tendrá que largar desde la décimo octava posición en la carrera. El mexicano arrancó con el pie izquierdo y por segundo fin de semana consecutivo no pudo llegar a la Q3, ojalá no sea el comienzo de otra mala racha como en el 2023.

Eliminados Q1

Fernando Alonso | Aston Martin

Logan Sargeant | Williams

Checo Pérez | Red Bull

Valtteri Bottas | Sauber

Guanyu Zhou | Sauber

