La vida sin ‘Checo’, los trofeos ‘retro’ y los fuertes choques: Lo que nos dejó el Gran Premio de Silverstone

Después de una semana de ‘descanso’, la acción volvió a las pistas en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Silverstone. Gran Bretaña recibió a los mejores pilotos del mundo para que se enfrentaran en una carrera muy emocionante y es que aunque ‘Checo’ Pérez no pudo competir debido a que tiene coronavirus, hubo mucho para el análisis, como los trofeos ‘retro’, el papel de Nico Hülkenberg supliendo a ‘Checo’ Pérez, el choque que dejó fuera a Magnussen, el ganador del GP y otras cosas más.

El Gran Premio de Silverstone marcó el inicio de las competencias que están programadas para el mes de agosto. Tras dos horas de competencia, una vez más ha quedado claro que la Fórmula 1 está más que lista para albergar grandes eventos sin poner en riesgo la salud de ningún involucrado y aunque el GP De México fue cancelado, es un ‘alivio’ ver este tipo de eventos cada fin de semana.

Ha sido una carrera tremenda en Gran Bretaña, fue ‘extraño’ no ver correr a ‘Checo’ Pérez este día pero como ya se dijo, hubieron muchas cosas interesantes que vamos a analizar del Gran Premio de Silverstone.

Lewis Hamilton sigue dominando

El británico cumplió con los pronósticos y es que tras arrancar desde la ‘pole position’, dio una exhibición muy a su estilo dominando el Gran Premio de Silverstone, colocándose en la cima del podio este día.

Lewis Hamilton es un piloto que ha dominado a plenitud la Fórmula 1 desde su regreso tras el parón por el coronavirus y estando ‘en casa’ no podía decepcionar, por lo que este día se llevó el trofeo de primer lugar.

…Y hablando de trofeos en el Gran Premio de Silverstone

El Gran Premio de Silverstone tuvo un ‘viaje al pasado’ de regalo y es que los trofeos de este día fueron muy ‘retro’. Estuvieron inspirados en el diseño de los años 50, cuando la Fórmula 1 corría sus primeras carreras, por lo que además de llevarse la gloria del podio, los pilotos obtuvieron esta pieza de arte.

Miren los trofeos de hoy 😍

Inspirados en los primeros que se entregaron en la #F1, en Gran Bretaña 1950, cuando todo comenzó.#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/aj8V5wg8b6 — Enrico Tornello (@EnricoTornello) August 2, 2020

Las protestas contra el racismo

Así como hemos visto en competencias anteriores, previo al inicio de cada carrera los pilotos y parte del equipo de mecánicos y demás visten camisetas negras con el mensaje ‘Black Lives Matter’ o ‘End Racism’; en el Gran Premio de Silverstone no fue la excepción.

Además de esto, se tomó una fotografía ‘oficial’ de los pilotos en este momento, donde la mayoría de ellos optó por arrodillarse pero hubo 7 pilotos que prefirieron no hacerlo.

F1 shows a pre-race montage with all drivers condemning racism. Seven drivers stand instead of kneeling – Magnussen joining the six who previously stood#F1 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/auhnnQQphK — Luke Smith (@LukeSmithF1) August 2, 2020

Nico Hülkenberg supliendo a ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Silverstone

Como ya mencionamos, ‘Checo’ Pérez no pudo competir este día debido a que tiene COVID-19, por lo que Nico Hülkenberg ocuparía su lugar en la escudería Racing Point… pero no pudo correr.

El piloto alemán tuvo un problema con su monoplaza previo al arranque del Gran Premio de Silverstone, por lo que quedó fuera de la competencia antes de tiempo.

BREAKING: Nico Hulkenberg is out of the British Grand Prix and will not start Sunday’s race following an issue with his car#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/vIYEgHXmiL — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

El choque entre Albon y Magnussen

En algunos circuitos las curvas se convierten en una zona de riesgo… y no, no tanto por lo cerradas que puedan ser, sino que los pilotos al querer ser los primeros en cruzarla, puede haber algún choque.

Toque entre Albon y Magnussen que envía al danés contra el muro #BritishGP pic.twitter.com/ML63LyPaUr — F1 mascarilla (@f1pills) August 2, 2020

Así pasó en este Gran Premio de Silverstone entre Kevin Magnussen y Alexander Albon, pues en la segunda vuelta el piloto danés salió disparado de la pista, por lo que no pudo continuar y quedó fuera muy temprano este día.

El tremendo choque de Daniil Kvyat tras perder el control

Otro momento que nos dejó consternados fue cuando Daniil Kvyat perdió el control de su monoplaza. el piloto de Alpha Tauri salió volando hacia uno de los costados de la pista y se impactó contra una barrera, dejando su vehículo destrozado.

#BritishGP 🇬🇧 | Perdió el control Daniil Kvyat y pierde casi toda la parte trasera del monoplaza. SafetyCar de nuevo.pic.twitter.com/WQgAxH72fV — Mr. Díaz (@DvnDiazG) August 2, 2020

LAP 13/52 Safety Car is out again – a big crash for Dany Kvyat at Maggots, but thankfully he’s out of the car 💥#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/iVPZ9H9jHm — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Afortunadamente, se confirmó que él se encuentra bien y que no pasó del susto además de unos cuantos golpes, por lo que aunque no pudo seguir en la carrera, lo más importante es su salud.