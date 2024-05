Lo que necesitas saber: Guillermo Ochoa terminó contrato con Salernitana y buscaría otro club en Europa

La Selección Mexicana volverá a jugar la Copa América y ya conoce a sus rivales y a unas semanas de arrancar el torneo, una de las sorpresas en la liga del equipo mexicano es la ausencia de Guillermo Ochoa, quien había sido una pieza inamovible para Jaime Lozano y que no forma parte de la lista preliminar para el torneo que se jugará en Estados Unidos con selecciones de Conmebol y Concacaf.

Desde que Lozano llegó al banquillo de la Selección Mexicana, Ochoa sólo se había perdido un par de partidos en la Concacaf Nations League por lesión, pero fuera de ello había disputado todos los partidos, tanto los oficiales como los amistosos.

Foto: Getty Images

Lo que se sabe sobre la ausencia de Guillermo Ochoa

David Medrano, periodista de TV Azteca, había compartido una publicación en la cual aseguraba que Ochoa estaría en la lista, incluso compartió una imagen del portero realizando una promo, sin embargo, la información cambió horas después.

En este caso fue Gibrán Araige, de TUDN, quien aseguró que Ochoa no sería parte de la lista preliminar. “No estará el nombre de Guillermo Ochoa. No estará en la lista de convocados, no estará ni en los partidos amistosos ni en la Copa América”.

“Es un tema platicado entre Jaime Lozano y Guillermo Ochoa, por un lado Ochoa está en busca de encontrar un nuevo equipo y uno de sus deseos es mantenerse en el futbol europeo y aprovechará esos meses, y del otro lado Jaime Lozano quiere darle la oportunidad a otros porteros, y el que lleva la ventaja es Luis Ángel Malagón, el portero del América y quien apuntaría para ser el portero titular durante la Copa América”, indicó, mientras que Medrano confirmó la baja del arquero.

David Medrano

¿Quiénes serán los porteros de México para la Copa Oro?

Además de Luis Malagón, las puertas de la Selección se le abren de nueva cuenta Julio González y Toño Rodríguez, quienes han sido los arqueros convocados por Lozano a lo largo de su gestión, aunque ninguno de ellos en realidad ha jugado.

¿Cuándo se da la lista para la Copa América?

La lista preliminar de 30 jugadores se debe dar a conocer el viernes 10 de mayo y de esta lista se tendrán que descartar a siete para encarar el torneo continental, y ahí será cuando se confirme la ausencia de Paco Memo.

Te puede interesar