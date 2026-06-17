Lo que necesitas saber: Haaland pudo jugar con Inglaterra porque nació en Leeds, cuando su padre jugaba en el futbol inglés

Erling Haaland fue el jugador del partido en el Irak vs Noruega del Mundial 2026. Marcó dos goles y dio una asistencia , dejando claro que está para ser campeón de goleo de la Copa del Mundo junto a otros grandes como Mbappé.

Con una exhibición así, es inevitable no preguntarse por qué tuvimos que esperar hasta este 2026 para ver a Haaland en un Mundial.

Haaland en el Mundial 2026 / Foto: MexSport

Haaland pudo jugar para Inglaterra y debutar antes en un Mundial

Y es que hay un dato no tan conocido, pero que tampoco es un secreto. Erling Haaland no nació en Noruega, sino en Inglaterra, específicamente en Leeds.

Pasa que su padre, Alf-Inge Haaland, estaba en plena transferencia del Leeds United al Manchester City en el verano del año 2000, por lo que el pequeño Erling nació como inglés con la doble nacionalidad de Noruega.

Pero su padre dejó de jugar para los Citizens solo tres años después y la familia volvió a Bryne, la ciudad natal de Alf-Inge, y ahí Haaland comenzó a jugar futbol. El amor por su padre y pasar tantos años de su infancia en Noruega, forjó una estrecha relación con la que Inglaterra nunca pudo competir.

Haaland en el Mundial 2026 / Foto: MexSport

Los torneos en los que Haaland pudo jugar si no hubiera elegido a Noruega

Aunque Haaland pudo jugar con la selección inglesa, de hecho nunca hubo una decisión como tal, pues Erling se formó desde la Sub 15 siempre con Noruega.

Eso nos permitió verlo en el Mundial Sub 20 de Chile 2019, cuando le metió 9 goles a Honduras en un mismo partido. Aquel día su nombre saltó a la fama y ya nadie lo olvidó jamás.

El lado no tan chido, para quienes somos fans de su talento goleador, es que esa decisión también nos hizo esperar hasta el Mundial 2026 para verlo en un torneo top de selección absoluta.

Haaland no pudo asistir ni a la Eurocopa 2020, ni a Qatar 2022 ni a la Euro 2024 con Noruega, torneos a los que sin duda habría asistido con Inglaterra.

La espera valió la pena… Hoy lo vemos convertido en un androide descomunal en el Mundial 2026, listo para romper todos los récords que una Copa del Mundo le ofrece.