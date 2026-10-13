Desde marzo de 2024, la Federación Haitiana de Futbol, perdió control sobre el estadio Sylvio Cator después de que este fuera vandalizado y ocupado por grupos armados.

Lo que necesitas saber: Haití jugó el Mundial del 2026 y fue último en el Grupo C, junto a Brasil, Marruecos y Escocia

La selección de Haití no podrá jugar en casa durante los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, ante Estados Unidos, por lo cual se mudará a la ciudad de Kingston, en Jamaica, el próximo 14 de noviembre, el mismo día en que México jugará contra la selección de Jamaica en la mima ciudad.

Haití tendrá que ocupar el estadio Parque Sabina tres horas y media antes de comenzar el partido de México para no chocar en horarios, ya que la situación de seguridad le impide jugar en su propio territorio desde 2024.

Selección de Haití en el Mundial 2026 / Mexsport

¿Por qué la Selección de Haití no puede jugar en su estadio ni en su país?

La Selección de Haití suele disputar sus partidos como local en el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, sin embargo el inmueble fue tomado por pandillas criminales desde 2024, por lo cual esta selección tuvo que jugar sus partidos de local durante las eliminatorias mundialistas en Curazao.

Desde marzo de 2024, la Federación Haitiana de Futbol, perdió control sobre el estadio Sylvio Cator después de que este fuera vandalizado y ocupado por grupos armados.

De acuerdo con información de El País, Haití vive una crisis en materia de seguridad, de modo que la capital, Puerto Príncipe, y parte del área metropolitana, es controlada hasta en un 90% por organizaciones criminales.

Además del estadio Sylvio Cator, el crimen organizado tomó control de infraestructuras públicas, el aeropuerto internacional y comisarías, entre otros. La ola de violencia obligó en 2024 a cientos de personas de Puerto Príncipe a desplazarse a otros lugares.

Haitianos en mitin del PAN / Captura de pantalla

Haití jugará Nations League en Jamaica el mismo día que México

Ante la falta de garantías hasta el momento en Puerto Príncipe, la Concacaf confirmó que la Selección de Haití jugará como local en la Nations League en Jamaica, donde de hecho ya enfrentó en la ronda anterior del mismo torneo a Costa Rica y Trinidad y Tobago.

Para el 14 de noviembre, Haití recibirá en Jamaica a Estados Unidos, solo unas horas antes de que la selección de Jamaica enfrente a México en la ida de los Cuartos de Final, que supone el primer reto oficial de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana.