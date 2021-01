Gustavo “Halcón” Peña y el gol que le dio a México su primer clasificación en una Copa del Mundo

El futbol mexicano está de luto, no sólo José Alves perdió la vida, también Gustavo el “Halcón” Peña falleció dejando un gran legado en la historia. Defensa central aguerrido de Cruz Azul y capitán de la selección nacional para la Copa del Mundo México 1970.

“Si lo fallo, me matan“, esta fue una de las frases que el Halcón Peña dijo en entrevista para Univisión, recordando su gol que le dio el pase a México a la siguiente ronda de un Mundial. De penal, ante Bélgica y con Raúl Cárdenas en el banquillo.

“Fue un gol muy importante, para el equipo y para mí. Yo era el tirador oficial, volteé a ver a la banca y vi a Raúl Cárdenas (señalándole que se dirigiera a cobrar el penal). ¿No hay otro?, me dije entremí. Fue un lapso, un ratito que me daban ganas de correr, pero no, llegué y los acabas o te acabas“, dijo el defensor en la entrevista mencionada.

El triunfo y clasificación llevo a los aficionados eufóricos a celebrar al Ángel de la Independencia, era la primera vez que México clasificaba a la siguiente ronda de un Mundial.

Miembro del Salón de la Fama

La ceremonia del 2019 vio la entrada de la leyenda del Halcón Peña a las filas del aclamado Salón de la Fama, su trayectoria no sólo como capitán de la Selección Mexicana y su participación en los Mundiales de Inglaterra 1966 y México 1970, sino su carrera dentro de México le valieron esta investidura.

Defendió los colores del Oro, equipo en el que debutó y fue a Cruz Azul, en donde llegó la consagración como futbolistas. Posteriormente llegó a Monterrey y Laguna. Multi campeón en la liga mexicana con la “Máquina” y con el equipo que lo vio estrenarse como profesional en México.