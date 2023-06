Helmut Marko necesita que Checo Pérez le ponga fin a su mal momento en la temporada de Fórmula 1 de cara al Gran Premio de Austria, la casa de Red Bull, pues después del Gran Premio de Canadá mostró cierta preocupación e interés sobre el rendimiento de Ferrari, que coloca a sus dos pilotos en el quinto y cuarto lugar.

El asesor de Red Bull indicó que Ferrari obtuvo un mejor rendimiento con los compuestos duros, con los cuales bien pudo dar una mejor pelea no no haber arrancado tan atrás en la largada y en defensa del RB19, aseguró que es un auto más fácil de configurar, además de que Max Verstappen pasa por un magnífico momento, por lo cual la combinación entre el RB19 y el neerlandés, le da tranquilidad al equipo.

Checo Pérez y Adrian Newey / Reuters

Helmut quiere a Checo en la Q3 en el GP de Austria

Sin embargo, en el caso de Checo Pérez explicó que la clave de su rendimiento en carrera está condicionada a su labor en la sesión de calificación. El mexicano suma tres careras consecutivas sin meterse en la Q3, de modo que ha largada fuera del top 10 en circuitos donde han sido complicados los rebases.

El directivo indicó que el mexicano tuvo una buena actuación en la carrera, aunque la estrategia no ayudó, pues los neumáticos de compuesto duro no alcanzaron la temperatura adecuada, mientras que las gomas medias tampoco ayudaron, de hecho el mexicano perdió velocidad.

Las únicas gomas con las que se obtuvieron resultados, fueron con las blandas, con las cuales hizo dos vueltas, en las que se hizo de la vuelta más rápida y con ello un punto extra, tras finalizar en el sexto sitio.

“Obtuvo la vuelta rápida ya al final, con las rojas y sin peso. Arrancó con las duras y esa estrategia no funcionó porque los neumáticos no entraron en temperatura. Se pensó (en iniciar con duras) para que al principio avanzara y luego con las amarillas (gomas medias) pudiera atacar, pero está satisfecho y en Austria finalmente deberá gestionar la calificación”, mencionó a Servus TV.

Helmut Marko espera mejor rendimiento de Checo en Austria / Getty Images

“La carrera fue más difícil de lo que pensábamos y tengo que decirlo, gracias a Dios Ferrari arrancó atrás; los dos autos (el de Leclerc y el Sainz) eran, con ambos tipos de compuesto, los más rápidos”, comentó.

Checo también mostró preocupación por Ferrari

Checo admitió al final de la carrera que está más preocupado por saber qué es lo que le ha restado velocidad y potencia a su monoplaza, que en pisarle la huella a Max Verstappen.

“Estoy preocupado porque no pudimos alcanzar a Ferrari, simplemente no tuvimos el ritmo y no entendemos el motivo, es una cosa extraña”, indicó. La próxima parada es Austria, el 2 de julio.