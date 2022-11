Helmut Marko es un hombre imponente y respetado dentro de la Fórmula 1. En 2022, durante el Gran Premio de México, el cual quedó marcado por el exceso de personas quienes acosaron a los pilotos y directivos, Marko se abrió paso entre las multitudes sin que nadie se atreviera a encararlo para pedirle una foto o autógrafo como a los pilotos.

Sólo una mujer le pidió una foto con su hijo, pero el pequeño prefirió huir, lo cual provocó la risa del hombre que en abril del 2022 cumplió de 79 años de edad y quien perdió el ojo izquierdo en 1972 en un accidente de carrera. Su permanencia en el equipo no está clara tras la reestructura que se contempla en Red Bull tras el fallecimiento de Dietrich Mateschitz, el fundador de la firma.

El asesor de la escudería, y quien entre sus funciones está la parte de cazar talentos, se ha dado a conocer como un hombre duro y directo, por lo cual en muchas ocasiones es incómodo y hasta cruel. Él es responsable de llevar a Checo Pérez a la escudería austriaca (aunque en realidad quería a Lando Norris), pero también del “cruel” descenso de Pierre Gasly y Alex Albon, a quienes habían promovido a la escudería Red Bull, pero al final no pudieron con la presión de competir con Max Verstappen.

Helmut Marko, el hombre cruel de Red Bull

Marko explicó en una entrevista a Road and Track que su función en el equipo es hacer entender a los pilotos sus límites, incluso cuando éstos no alcanzan para acercarse a Fórmula 1.

“En las carreras de autos, siempre hay una excusa para no ganar: el motor, los neumáticos, el chasis, etc. Desafortunadamente, muchos pilotos son apoyados por padres que gastan mucho dinero, a veces más dinero del que tienen, solo para cumplir el sueño de criar a un hijo que sea un famoso piloto de carreras. Es mi obligación decirles cuándo deberían ir en una dirección diferente y dejar de gastar dinero”, indicó a la publicación.

Nadie puede vencer a Max Verstappen, dice Helmut Marko

Helmut fue cuestionado sobre la presión a la que han sido sometidos los pilotos que han trabajado con Max Verstappen y que al final tuvieron que marcharse. “Tener a Max como compañero de equipo no es una buena parte de tu carrera”, dijo en el sentido de que el neerlandés es un piloto formado bajo un porgrama de desarrollo duro y liderado por su padre, Jos Verstappen.

Explicó que cuando Max aún no alcanzaba los 10 años de edad, era obligado a competir o entrenador en Italia bajo la lluvia, mientras otros jóvenes pilotos eran consentidos con café caliente y pasteles mientras pasaba la lluvia. En tanto que Verstappen volvía con los dedos congelados.

Esta formación le ha dada a Verstappen un estilo de conducción agresiva y a la vez virtuosa, de modo que cuando sus compañeros son constantemente derrotados, éstos buscan explicaciones en el armado “distinto” de sus autos.

“Comparan sus coches con el de Max: ¿Tengo el mismo material?’. Ellos piensan, ‘¿Cómo puedo vencerlo?’ No pueden, por lo que intentan cambiar la configuración del automóvil o adaptar su estilo de conducción. Por supuesto que no puedes aceptar que simplemente no eres tan bueno como él. En algún momento, tienes que reconocer que, bah, hay alguien que es especial y simplemente no es posible vencerlo. Es mi trabajo hacerles entender eso. ¿Es eso cruel? No me parece”, mencionó.

Una ilustración que da de qué hablar

Para la publicación de esta entrevista, Road and Track, preparó una ilustración que de alguna manera muestra esa parte cruda de Helmut Marko, asociada a una figura que inspira, en ocasiones, miedo, o al menos respeto, pero que ha sido una de las piezas principales en la transformación de Red Bull, que debutó como escudería de Fórmula 1 en 2005 y hoy domina a equipos de gran tradición como Ferrari o McLaren, además de haber terminado con el dominio de Mercedes.

Marko recordó que convenció a Adrian Newey para formar parte de Red Bull gracias al ambicioso proyecto de transformación. “Cuando Red Bull decidió ingresar a la F1, la gente pensó que solo éramos una compañía divertida que hacía fiestas más grandes que las demás”, recordó.

La forma en la que convenció a Newey fue peculiar, pues se presentó y vaticinó lo que pasaría después: “Soy el doctor Helmut Marko, trabajo para Red Bull… Me llamarás”, y es que Newey ya había sido invitado a formar parte de Jaguar, equipo al que Red Bull patrocinaba y al cual terminó adquriendo en noviembre de 2004.

Fue un año después, cuando nació como tal la escudería. Red Bull, cuando Newey al fin fue convencido al terminar su contrato con McLaren. “Soy directo sobre lo que esperamos y, al final, funcionó”, indico Marko, quien cuenta con un doctorado en derecho.