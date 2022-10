Dentro del éxito que está teniendo una nueva edición del Gran Premio de México, también aparecieron los problemas. En pocas palabras, el paddock es un relajo y los pilotos ya no están cómodos caminando entre los aficionados, que empujan y hacen de todo por una foto o autógrafo.

Pierre Gasly denunció que incluso le abrieron la mochila. Sí, como en el metro en plena hora pico. Así que Checo Pérez y otros elementos de la parrilla mandaron mensajes a los fans para que se controlen y permitan que el GP de México continúe sin incidentes.

“Se ha comentado eso, porque sin duda hay bastante gente, más de lo normal y los mexicanos nos gusta demostrar el cariño. Hay que mantener el orden y respetar los espacios de los pilotos para que sigan todos disfrutando de una buena fiesta“, declaró Checo a los medios de comunicación, y no fue el único.

Los pilotos aceptan que sería más fácil no convivir en el GP de México

Lando Norris se unió a la petición de Checo para que los pilotos puedan caminar un poco más tranquilos y a tiempo en el paddock. El elemento de McLaren explicó que para ellos sería más fácil buscar una salida alterna y evitar a la gente; sin embargo, el ambiente es parte del Gran Premio de México y no quiere que termine.

“Me encanta tener a los fans aquí, especialmente a los niños. Pero creo que la gente más mayor no está teniendo respeto por nuestro espacio personal. Para nosotros es más fácil ir por la puerta de atrás y que no firmemos nada. Es necesario que la gente respete un poco más nuestro espacio personal y sepan dónde están los límites y esas cosas“, dijo de acuerdo con Motorsport.

Daniel Ricciardo, compañero de Norris, aceptó que el movimiento en el GP de México creció considerablemente en 2022. Aunque es uno de los pilotos con mayor apertura a convivir y siempre muestra una sonrisa, tampoco pudo ocultar la incomodidad.

“Este año se ha vuelto más agitado. Creo que tiene dos caras: Al paddock le faltaba ambiente. Recuerdo que hace ocho o diez años, era un lugar bastante aburrido, así que me gusta que haya ambiente. Pero también debe haber límites.

“Estar en el paddock y tener un pase VIP es un privilegio, hay que actuar con cierta madurez y tener respeto. Y eso no siempre se ha mostrado este año, la gente pierde la cabeza“, agregó el australiano.

Carlos Sainz, de los favoritos en el paddock

México y España tienen una relación muy estrecha, así que Carlos Sainz es de los más solicitados entre los aficionados; no obstante, también pide que paren los empujones para que los pilotos puedan sentir el cariño y no agresiones.

“Me encanta tener a los aficionados alrededor, me encanta tener a todos alrededor alentando. Pedimos a todos estar tranquilos, estamos en el paddock, para que no griten o no empujen demasiado, pero aparte de eso estoy bien con eso“.

