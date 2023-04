Henry Martín vive un gran momento con el América, el cual se h extendido por casi un año, por lo cual se ha ganado un lugar dentro de la Selección Mexicana, sin embargo, el atacante del América se perderá el partido amistoso contra Estados Unidos, el cual está fuera de la Fecha FIFA.

A falta de la confirmación oficial, Martín causará baja del Tri para el duelo contra Estados Unidos debido a molestias físicas, mismas que le obligaron a salir de la cancha en el partido contra Cruz Azul, tras marcar su golazo. El atacante ya había presentado molestias, por lo cual hacia trabajos especiales con el Ame.

Henry Martín salió de cambio ante Cruz Azul

Henry Martín causa baja en la Selección Mexicana

Henry Martín reportó con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, donde se realizaron pruebas y se determinó darlo de baja de la concentración para que pueda realizar el proceso de recuperación con su club y estar listo para el duelo contra Pumas de la jornada 16.

Jaime Ordiales, director de Selecciones Nacionales, confirmó que América había solicitado que su delantero no fuera arriesgado, y tras las pruebas al atacante se determinó que Henry no viajara.

“No sólo es la petición del América, es una cosa congruente y lógica, si salió lesionado o con una molestia, hay que revisarlo y no arriesgarlo, es un muchacho que está haciendo una gran campaña y primero es la integridad del jugador”, indicó Ordiales a ESPN en el CAR.

Ordiales confirmó la baja de Henry Martin / Mexsport

¿Funes Mori regresa a la Selección?

Debido a que no es Fecha FIFA, el técnico de la Selección Mexicana, Digo Cocca, no puede llegar a jugadores que militan en Europa, de modo que sus opciones se limitan a la Liga MX, por lo cual se podría esperar que Rogelio Funes Mori fuera llamado en lugar de Martín, pero el delantero naturalizado no era parte de los planes de Cocca.

En lugar de Henry Martín, el Tri llamó a Edgar López, según ESPN, pero tras la expulsión de Funes Mori con Monterey, el atacante sería llamado, de acuerdo con Fox Sports.

Diego Cocca tiene borrado a Funes Mori / Mexsport

La Federación Mexicana de Futbol también tendrá que confirmar la baja del ‘Piojo’ Alvarado, quien también salió lesionado en el partido de Chivas, de modo que tanto Edgar López y Funes Mori podrían ser los jugadores llamados de último momento.