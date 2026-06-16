Lo que necesitas saber: Hervé Renard es el mismo entrenador que estaba al frente de la Selección de Arabia Saudita que derrotó a Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

La Federación de Túnez nombró a Hervé Renard como su nuevo entrenador en el Mundial 2026. Después de la derrota que sufrieron de 5-1 ante Suecia en su debut, decidieron darle las gracias a Sabri Lamouchi y buscar un nuevo timonel.

Por si no les suena mucho el nombre de Renard, seguro lo recuerdan porque él era el entrenador de aquella Selección de Arabia Saudita que derrotó a Argentina en su primer partido del Mundial de Qatar 2022.

Imagen Fédération Tunisienne de Football vía Facebook

Hervé Renard, el nuevo entrenador de Túnez

La Federación de Túnez confirmó que Hervé Renard se hará cargo del equipo en lo que resta del Mundial 2026.

“La Universidad Tunecina de Fútbol anuncia el nombramiento de Hervé Renard como entrenador de la Selección hasta el final de la Copa del Mundo 2026, para continuar sus funciones a partir de esta tarde, con los mismos privilegios financieros”.

Y ojo, dependiendo de sus resultados, podrá negociar por un contrato a largo plazo, aunque eso podría cambiar si sufre una goleada como su antecesor Lamouch, ya vimos que en Túnez no tienen mucha paciencia para eso.

“El acuerdo también establece abrir negociaciones después del fin de la participación en la Copa del Mundo, para una cooperación a largo plazo basada en objetivos deportivos específicos”. Se lee en el comunicado de Túnez.

Túnez despide a su entrenador después de la goleada 5-1 ante Suecia en Monterrey / Mexsport

Además de aquella victoria contra Argentina en el 2022, Hervé también ha sido campeón en dos ocasiones de la Copa Africana de Naciones; en el 2012 con Zambia y en el 2015 con Costa de Marfil.

Próximos partidos de Túnez en el Mundial 2026

Túnez se ubica en el Grupo F y después de aquella derrota ante Suecia, le restan dos partidos en la Fase de Grupos; uno contra Japón el sábado 20 de junio, en Monterrey, y el último contra Países Bajos el 25 de junio en Kansas City.