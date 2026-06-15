Lo que necesitas saber: El DT de Túnez sólo había dirigido cinco partidos con la Selección

Túnez comenzó el Mundial con el pie izquierdo en Monterrey, donde sufrió una goleada de 5-1 frene a Suecia y ese resultado tan abultado ya tuvo consecuencias, ya que la federación de dicho país decidió despedir al técnico, Sabri Lamouchi.

“Cometimos demasiados errores, y esto es algo que no podemos hacer. Nos estamos disparando en el pie, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos”, aceptó el timonel después de finalizar el partido, en la conferencia de prensa.

Túnez despide a su entrenador después de la goleada ante Suecia

De acuerdo con medios como Marca, dirigentes de la Federación de Futbol de Túnez se reunieron en un hotel de Monterrey, donde por decisión unánime se optó por despedir al estratega, quien tomó el cargo en enero del 2026 y apenas había dirigido cinco partidos.

Túnez pasa por una etapa bien complicada, sin tantita estabilidad, pues el antecesor de Sabri Lamouchi, Mondher Kebaier, también fue despedido tras la eliminación de la selección en la Copa Africana de Naciones.

El DT de Túnez fue despedido tras la derrota contra Suecia / Mexsport

Esta no es la primera vez que Túnez despide a un entrenador en pleno mundial. En Francia 1998, el entonces estratega Henryk Kasperczak fue despedido tras los dos primeros partidos de la fase de grupos, en la cual no pudo marcar un solo gol. De todos modos el cambio no funcionó.

¿Quién es el nuevo estratega de Túnez?

El nuevo timonel de la Selección de Túnez es Mondher Kebaier, quien ya se encuentra en la ciudad de Monterrey y dirigirá el partido del sábado, frente a Japón, en el juego número mil en la historia de los Mundiales.

El deseo de muchos es que Wahib Khazri, ex jugador y estrella de la Selección de Túnez, tome las riendas, sin embargo aún no cuenta con las certificaciones necesarias.

Wahib Khazri fue asistente de Sabri Lamouchi y se mantendrá como parte del cuerpo técnico.