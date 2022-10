Como mexicanos, es difícil no emocionarse con la posibilidad de que un compatriota juegue en uno de los grandes clubes de Europa. Y como ‘Chucky’ Lozano anda en un buen nivel con el Napoli, no nos resulta tan extraño que el Manchester United le eche un ojo.

Manchester United aún tiene en la mira al ‘Chucky’ Lozano

Y es que sí, desde el último mercado de fichajes se supo que había cierto interés de los Red Devils en el mexicano. Pero ni hablar, al final el brasileño Antony fue el elegido por Erik ten Hag.

Pero como esta segunda mitad de año se está yendo de volada por eso de que el Mundial de Qatar 2022 se atraviesa entre noviembre y diciembre, ya podemos hablar de lo que podría suceder en el mercado de invierno. Y sí, todo apunta a que el Manchester United volvería a la carga por ‘Chucky’ Lozano.

Foto: Getty

Reiteramos, eso ya no nos parece extraño, lo raro acá es que dicen las malas lenguas que el Liverpool sería un obstáculo para ver a Hirving en Old Trafford. Liverpool y United son los más grandes rivales de Inglaterra, pero no, no se trata de una pelea entre ambos clubes o porque el equipo de Jürgen Klopp también ande detrás del delantero azteca.

Foto: Getty

¿Y el Liverpool qué tiene que ver en esto?

Resulta que de acuerdo con Fox Sports, Manchester United nomás está esperando que el Napoli le dé el sí para llevar al ‘Chucky’ Lozano a sus filas. Peeeeeeero, medios italianos reportan que eso sólo se daría si los napolitanos logran el fichaje del belga Jérémy Doku, quien actualmente milita en el Rennes de Francia, para reemplazarlo.

Ahí es donde podría venirse abajo todo, porque ahí es donde entra el Liverpool. Se reporta que los Reds (quienes por cierto andan de estreno en el Metaverso) también tienen un fuerte interés por Doku, y en caso de ficharlo, el Napoli podría optar por mejor mantener al mexicano al menos en el mercado de invierno.

Foto: Getty

Y ahí está, es por ello que el posible fichaje del ‘Chucky’ Lozano dependería de forma indirecta del Liverpool. Eso sí, el Napoli también esperaría hasta el final del Mundial para evaluar la posible salida del mexicano. Si vuelve a rifarse como en Rusia 2018, seguro podría subirle el precio bastante. Ya veremos cómo se da todo