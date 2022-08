El mercado de fichajes en Europa está lejos de terminar y los equipos necesitados de contrataciones están moviendo sus piezas para reforzarse. El Manchester United ya le puso los ojos al ‘Chucky’ Lozano.

Ya es más que conocida la crisis del Manchester United, es por eso que necesitan comenzar a sumar refuerzos al equipo y ya están trabajando en ello, no sólo con el ‘Chucky’ Lozano.

Los ‘Red Devils’ están a nada de contratar a Casemiro, uno de los mejores mediocampistas de la actualidad, por lo menos ya consiguieron que el brasileño acepte su oferta, lo demás es esperar a que se haga oficial.

Foto: Getty Images

Después, Erik Ten Hag quiere sumar un extremo al equipo y entre los candidatos se encuentra el mismísimo ‘Chucky Lozano’, pues sabe a la perfección todo el talento y calidad que tiene.

Erik Ten Hag conoció al mexicano de su paso por la Eredivisie, aunque nunca lo entrenó, sí lo sufrió mucho cuando era jugador del PSV y hasta golazos le marcó al DT neerlandés.

Foto: Getty Images

Manchester United se interesa en ‘Chucky’ Lozano

De acuerdo con Gianluca Di Marzio, el interés del Manchester United por el extremo mexicano es a petición del estratega de los ‘Red Devils’, que es fan del juego del ‘Chucky’ Lozano.

Aunque de momento no hay ninguna oferta por el mexicano ni negociaciones entre equipos, el interés de buscarlo está y ante la crisis del ManUtd, necesitan refuerzos pronto.

Foto: Getty Images

‘Chucky’ Lozano es uno de los que se perfila para ser titulares en el cuadro napolitano, incluso cuando no era del agrado de Luciano Spalletti al inicio del proceso.

Transfermarkt tiene al mexicano con un costo de 30 millones de euros, por lo que, el Manchester United no pagaría tanto por un jugadorazo, además, el Napoli no se decantaría por vender tan fácilmente a su jugador, pues los extremos derechos -posición natural del ‘Chucky’ Lozano- no está tan bien cubierta.

Foto: Getty Images