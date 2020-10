Hoy en las Antipromesas: Kepa, el portero más caro de la historia al que le quedó grande la Premier League

El Chelsea se acostumbró a deslumbrar en los mercados de fichajes con cantidades extraordinarias por jugadores que algunas veces las valían y otros que de plano no. Ese es Kepa Arrizabalaga, quien fue el portero más caro en la historia del futbol inglés pero la Premier League le quedó muy grande y es una de nuestras Antipromesas.

Kepa Arrizabalaga se convirtió en una de nuestras Antipromesas porque se podría decir que su ciclo con el Chelsea terminó. La primera titularidad de Edouard Mendy en Premier, puso punto final a la aventura del español con los ‘blues’, pues el reemplazo será Willy Caballero y no él.

El futbol a veces es injusto con jugadores que dejan todo en la cancha. Lo cierto es que si alguien se ganó su suplencia con el Chelsea, ese fue Kepa. Por eso acá te vamos a contar su historia en tu sección favorita: las Antipromesas.

Dicen que lo que mal empieza, mal acaba y algo así pasó con Kepa. Cuando el Chelsea se fijó en él, el Athletic Bilbao no estaba dispuesto a dejarlo ir. Sin embargo el arquero tenía otros planes.

La intención de Kepa era dejar La Liga Española y probar suerte en la Premier League. En Bilbao estaba rumbo a convertirse en un referente. Se formó en las categorías inferiores del Athletic y en la temporada 2016-2017, por decisión de Ernesto Valverde, se ganó su lugar en el primer equipo.

Al principio Kepa alternó la titularidad con el veterano Gorka Iraizoz. No obstante la energía de Arrizabalaga lo iba a convertir en el primer portero del Athletic Bilbao en cuestión de tiempo.

En total fueron 104 partidos en los que recibió 110 anotaciones y cerró su portería en 34 ocasiones. Los números no eran los mejores pero los momentos en los que Kepa aparecía lo llevaron a ganarse no sólo el cariño de la afición, sino su llamado a la Selección de España.

Eso es lo que Kepa no quería desaprovechar y ante el interés del Chelsea, no lo pensó dos veces. Los 80 millones de euros que valía su cláusula de rescisión los pagó él mismo y así, se fue a la Premier League.

La llegada de Kepa al Chelsea fue con ‘varita mágica’. Los primeros cinco partidos con él en la portería terminaron con triunfo y aún mejor, los ‘blues’ no registraron derrota hasta la Jornada 13 ante el Tottenham, que también fue la primera vez en la que Arrizabalaga recibió tres goles.

